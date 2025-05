‚Přípravy mohou pokračovat.‘ Soud zamítl žalobu Dětí Země proti přehradě v Nových Heřminovech

Krajský soud v Ostravě dnes zamítl žalobu ekologické organizace Děti Země proti stavbě přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku. Přípravy na stavbu tak mohou pokračovat. ČTK to řekl soudce Jiří Gottwald. Další podrobnosti soud zveřejní vyvěšením rozhodnutí na úřední desce. Přehrada na řece Opavě má ochránit před povodněmi například Zátor, Opavu či Krnov. Ostrava 13:10 6. 5. 2025 (Aktualizováno: 14:55 6. 5. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Budova Krajského soudu v Ostravě | Foto: Sznapka Petr | Zdroj: Profimedia

O její stavbě se uvažuje dlouho. První projekt na přehradu vznikl v roce 1923. Povodně tam způsobily miliardové škody naposledy loni v září. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) řekl, že po zamítnutí žaloby už nic nebrání tomu, aby vodní dílo vzniklo podle dříve představeného harmonogramu. Ministr počítá s tím, že o stavební povolení bude zažádáno nejpozději na začátku letošního září a vydáno bude příští rok.

Děti Země žalobu proti územnímu rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj (MMR) podaly koncem ledna. Předseda spolku Miroslav Patrik ČTK už dříve řekl, že se ministerstvo při vydání územního rozhodnutí nevypořádalo s jeho připomínkami.

Mluvčí soudu Igor Krajdl uvedl, že soud bude rozhodnutí blíže komentovat až po tom, co ho doručí oběma stranám. „Do té doby se k tomu nebudeme vyjadřovat,“ řekl. Uvedl pouze, že proti rozsudku lze podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Soudce dnes rozhodoval v neveřejném jednání a bez účasti obou zainteresovaných stran. „Správní soudnictví takový postup umožňuje, pokud obě strany souhlasí. Je postaveno na písemné formě. Jde vlastně o přezkum už dříve vydaných správních rozhodnutí,“ řekl ČTK Krajdl. Dodal, že soud pak ani nemusí rozhodnutí vyhlašovat. „Vyhlásí se tím, že se zveřejní na úřední desce soudu,“ uvedl.

Dobrá zpráva

Podle ministra zemědělství je rozhodnutí soudu výborná zpráva pro více než 15.000 obyvatel Povodí Moravy. Stavba podle něj může pokračovat podle harmonogramu. Příští rok by dílo mělo získat stavební povolení a následně se uskuteční standardní výběrové řízení. „A nejpozději v druhé polovině roku 2027 bychom chtěli předávat staveniště tak, aby v roce 2032, nejpozději, byla stavba uvedena do zkušebního provozu,“ řekl ministr novinářům.

K zahájení stavby je také nutné vyřešit majetkové vypořádání. Podle Výborného je kromě tří majitelů vypořádání ukončeno a ministr u třech zbylých vlastníků dnes zahájil proces vyvlastňování. Výborný uvedl, že proti rozhodnutí soudu je ještě možné podat kasační stížnost, která ale podle něj nemá odkladný účinek, a tak by i v případě podání mohl proces pokračovat podle harmonogramu.

Generální ředitel Povodí Odry Petr Birklen rozhodnutí soudu uvítal. „Státní podnik Povodí Odry může nadále pokračovat v realizaci všech částí komplexu protipovodňových opatření na horní Opavě včetně vodního díla Nové Heřminovy,“ řekl. Aktuálně se podle něj pracuje na projektové dokumentaci pro stavební povolení. Předpokládá, že žádost bude podána v září. Stavební povolení by pak projekt měl získat v roce 2026. „Zároveň se připravuje dokumentace pro provádění stavby,“ řekl.

Zamítavý rozsudek vítají i zástupci MMR i radnic v Krnově a Opavě. „Z výroku soudu je patrné, že jsme v rámci odvolacího řízení postupovali správně a řádně se tak vypořádali se všemi námitkami spolku Děti země,“ řekla ČTK mluvčí MMR. „Stavbě tak snad už nic nehrozí. Mám z toho obrovskou radost,“ doplnil primátor Opavy Tomáš Navrátil (ANO). Starosta Krnova Tomáš Hradil (Krnovští patrioti) řekl, že jde o významný milník v protipovodňové ochraně Krnova, nikoliv konec cesty. „K plnohodnotné ochraně zbývá ještě mnoho dalších kroků a také se nelze spoléhat jen na samotnou přehradu,“ řekl.

I když první projekty jsou staré více než 100 let, intenzivně se o přehradě hovoří od ničivých povodní v roce 1997. O stavbě stát rozhodl v roce 2008, dosud ale nezačala. Podle posledních odhadů by se mělo začít stavět v roce 2027. Stavební práce by měly trvat pět let a stát asi devět miliard korun.

Několikaleté průtahy

Ministr Výborný už dřív odklady označil za chybu státu. Řekl, že úřady mohly rychleji rozhodovat. Stát podle něj selhal i v tom, že vytvořil prostředí, ve kterém se aktivisté a případně i předchozí představitelé obce Nové Heřminovy mohli odvolávat a stavbu oddalovat. Přehrada má před povodněmi výrazně ochránit Krnov, Opavu a další obce na řece Opavě, které postihly záplavy naposledy loni v září.

Obyvatelé Nových Heřminov v dubnovém referendu vyjádřili souhlas se stavbou protipovodňové přehrady. Ta zatopí část obce. Před 17 lety se v plebiscitu naopak postavili proti projektu a obec pak musela podnikat jen kroky, které znemožňovaly stavbu.