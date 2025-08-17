Přípravy referenda o spalovně odpadů v Písku doprovází spory kvůli pravosti podpisů
Referendum o vybudování zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO) budou ve čtvrtek projednávat zastupitelé v Písku. Výstavbu spalovny odmítá přípravný výbor referenda. Žádost o jeho vypsání podepsalo přes 2700 obyvatel města. Vedení radnice přitom mělo podle výboru kontrolovat podpisy a zpochybňovat pravost části z nich. Podle odborníků je ale takový postup problematický.
„Starosta veřejně obvinil občany sbírající podpisy z falšování podpisů. Například měly podpisy jednotný rukopis. Zpochybňuje celý průběh sbírání podpisů,“ naráží Veronika Helcelová z přípravného výboru na prohlášení starosty Písku Michala Čapka z hnutí ANO na sociálních sítích, ve kterém zpochybňuje pravost některých podpisů připojených pod žádostí o vypsání referenda o spalovně odpadů.
Zástupci výboru nasbírali podle svých slov přibližně o pět stovek víc podpisů pro vypsání referenda, než vyžaduje zákon. „Pak vyšlo najevo, že starosta neoprávněně nakládal s osobními údaji. Obvolával petenty a ptal se jich, jestli to podepsali,“ pokračuje Veronika Helcelová.
Písecký starosta Michal Čapek podle ní porušil petiční zákon. Současně s tím měl zneužít pravomoci veřejného činitele, neoprávněně nakládat s osobními údaji a mařit přípravy referenda.
To ale starosta kandidující v letošních parlamentních volbách za hnutí ANO odmítá. „Nelze si představovat, že pokud se petice odevzdá, zamkne se do trezoru a nikdo k ní nebude mít přístup. Stejně jako v minulosti petice tvoří neveřejnou přílohu daných materiálů a bude přístupná pro všechny zastupitele,“ uvádí.
Michal Čapek připouští, že by radní nebo zastupitelé neměli svévolně nahlížet do podpisových archů. Pokud ale podle něj existuje podezření o pravosti některých podpisů, není takový postup v rozporu se zákonem. „Žádné protiprávní jednání skutečně nevidím. Je to listina a je právo ji zkontrolovat. A zastupitelé a radní mají právo do ní nahlížet, oni o této listině rozhodují. Je to nanejvýš logické a je to v souladu se zákonem o obcích,“ dodává.
Podle právničky Anny Jakůbkové z Transparency International ale podpisové archy mohou využívat pouze úředníci, a to výhradně k ověření pravosti podpisů. „Jednání starosty je tudíž problematické a může za konkrétních okolností potenciálně založit i trestněprávní odpovědnost. Zákon o obcích nepředstavuje volnou vstupenku k libovolnému nakládání s osobními údaji,“ říká.
O vypsání referenda budou ve čtvrtek rozhodovat písečtí zastupitelé na svém jednání. Část opozice už předem deklarovala, že návrh podpoří.
Jak připomíná Veronika Helcelová, počet podpisů pod žádostí k tomu zastupitele zavazuje. „V případě, že referendum nevyhlásí, což může být různými způsoby, například že nebudou hlasovat, tak to dáme k soudu. Na to máme podle zákona právo,“ zdůrazňuje.
Starosta Michal Čapek ale neočekává, že by zastupitelé referendu o vybudování ZEVO nějak bránili. „Byla by škoda tento nástroj nevyužít a já rozhodně referendum podpořím,“ uzavírá.
Pokud zastupitelé návrh schválí, obyvatelé Písku budou o výstavbě spalovny odpadů v referendu rozhodovat současně s parlamentními volbami, tedy 3. a 4. října.