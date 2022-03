Ministerstvo školství připravilo příručku pro Ukrajince, děti do školy nemusejí nastoupit hned

Ministerstvo školství připravilo pro uprchlíky z Ukrajiny příručku s doporučeními, jak mají postupovat při začleňování dětí do vzdělávání v Česku. Radí jim si nejdříve zajistit každodenní zázemí, pak zapojit děti do organizovaných volnočasových aktivit a zvážit účast v distanční výuce poskytované ukrajinskými školami. Nástup do školy je podle ministerstva vhodný až ve chvíli, kdy je na něj dítě připravené a nevnímá ho jako stres. Praha 16:20 8. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Resort již dříve informoval školy, že uprchlíci z Ukrajiny se v ČR nemusí hned hlásit do škol a školek. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Materiál zveřejnilo ministerstvo školství na svém webu v češtině i ukrajinštině.

Resort již dříve informoval školy, že uprchlíci z Ukrajiny se v ČR nemusí hned hlásit do škol a školek. Po dobu prvních tří měsíců pobytu na území ČR dítě nastoupit ke vzdělávání v ČR nemusí. Pokud je jejich rodiče budou chtít do vzdělávacího systému zapsat, mají na to právo. Když ale zařízení nebude mít dostatečnou kapacitu, může dítě odmítnout.

Úřad zároveň jedná o možnostech, jak zjednodušit navyšování kapacity škol. Povinné předškolní a školní vzdělávání se vztahuje na cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů.

„Nástup do školy je vhodný až ve chvíli, kdy je vaše dítě na něj připraveno a nevnímá jej jako stresující událost,“ uvedl nyní úřad v příručce pro rodiče uprchlíků.

„Není nutné na přijetí do školy spěchat, nejdříve je potřeba vyřešit trvalejší místo pobytu, materiální a finanční zabezpečení. Po dobu prvních tří měsíců pobytu na území ČR není potřeba nástup do školy zajistit, pokud ale vyhodnotíte, že je to pro dítě vhodné, máte na to samozřejmě právo,“ napsal.

Děti by si podle ministerstva měly na život v nové zemi zvykat ideálně postupně. „Zkuste dětem zajistit vhodné volnočasové aktivity ve skupinách vrstevníků - zapojení do adaptačních skupin organizovaných různými organizacemi, kreativní činnost, sport, pobyt v přírodě a podobně,“ doporučil úřad.

Vyzval Ukrajince zároveň k případnému využití distanční výuky, kterou nabízejí ukrajinské vzdělávací organizace. Rodiče by se také podle ministerstva měli spolu s dětmi učit základy českého jazyka.