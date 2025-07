Přísaha odmítla spolupráci s Motoristy ve sněmovních volbách. ‚My úspěšný projekt nerozbili,‘ kritizovala je

Republiková rada hnutí Přísaha jednohlasně odmítla nabídku strany Motoristé sobě na spolupráci v letošních sněmovních volbách. Půjde do nich samostatně, uvedl ve středu mluvčí hnutí Ondřej Požár. Podle Přísahy rozbili Motoristé společný projekt prohlášením o samostatném postupu. Šéf Motoristů sobě Petr Macinka ve středu řekl, že nabídka pro Přísahu byla „velmi dobrá a slušná“. Dřívější vyjádření si podle něj Přísaha interpretovala mylně. Praha 10:13 23. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Přísaha v čele se Šlachtou odmítla nabídku Motoristů sobě na spolupráci ve sněmovních volbách (archivní foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

O schůzku ohledně případné společné kandidatury požádali Motoristé, předseda Přísahy Róbert Šlachta se s Macinkou sešel v úterý. Republiková rada hnutí následně stvrdila svoje předchozí rozhodnutí o samostatné kandidatuře.

„Hnutí Přísaha po úspěšných evropských volbách, kterými oba subjekty prošly společně, věřilo v úspěch společné kandidátky i v parlamentních volbách. Nebyla to Přísaha, kdo rozbil společný úspěšný projekt. Byli to jednoznačně Motoristé sobě svým jednostranným vyhlášením do médií o jejich samostatném postupu,“ uvedl Požár.

Macinka setkání označil za přátelské. „Dali jsme jim velmi dobrou a slušnou nabídku, aby nepropadly jejich hlasy. Odmítli ji a rozhodli se jít sami,“ řekl.

Lednové vyjádření ohledně samostatné kandidatury podle něj mířilo na vytvoření koalice. „Pouze jsme řekli, že nechceme jít do koalice a riskovat tím vyšší volební klauzuli. Pokud si to interpretovali jinak, tak je to mylné. Možná to spíš naznačuje, že sami nechtěli spolupracovat,“ dodal.

Podle Požára jsou překážkou také některé návrhy Motoristů.

„Třeba na vytvoření dvojí kvality ve zdravotnictví, vytváření komisí ve vysokém školství a úředním kádrování jednotlivých oborů studia určených ke zpoplatnění,“ nastínil.

„Dále je pro hnutí Přísaha nepřekročitelná personální nominace paní Renaty Vesecké. Hnutí Přísaha bude kandidovat v následujících volbách samostatně s podporou nezávislých osobností, s čistým štítem a čistým svědomím,“ uzavřel.