Přísaha půjde do voleb bez Motoristů. Pragmatismus má ustoupit rovným zádům, vysvětluje Šlachta

Předsednictvo hnutí Přísaha, poté co se jeho šéf Robert Šlachta sešel v úterý s lídrem Motoristů sobě Petrem Macinkou, odmítlo nabídku na společný postup obou stran do nadcházejících sněmovních voleb. „Už nějaký měsíc dáváme dohromady kandidátky s tím, že jsme rozhodli, že půjdeme sami," říká v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu senátor a místopředseda senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Robert Šlachta. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:24 23. července 2025

Je tedy už v tuto chvíli opravdu definitivní, že Přísaha půjde do voleb samostatně

Už nějaký měsíc dáváme dohromady kandidátky s tím, že jsme rozhodli, že půjdeme sami. Po tom lednovém sarajevském atentátu, jak jsem tomu říkal, kdy pan Macinka neoznámil nikomu nic a poslal do médií, že jdou samostatně, že si to odhlasovali, jsme vyjednávali.

Myslím, že jsem i mediálně dost informoval o tom, s kým vším jsme se bavili, jestli jsme si programově sedli, jestli jsme si sedli s danými lidmi... Před měsícem, kdy bylo poslední jednání, jsme došli k tomu, že půjdeme radši se vztyčenou hlavou a s rovnými zády, než vyjednávat o NATO a Evropské unii. Do toho jsme vůbec nechtěli jakýmkoli způsobem našlapovat.

Přesto jste včera s panem Macinkou jednali.

Chtěl jsem se k tomu dostat. Posledních 14 dní se ke mně dostávaly informace, že by se předseda Motoristů chtěl se mnou sejít a že by to chtěl nějakým způsobem urovnat a bavit se o tom, co do parlamentních voleb.

Sešel jsem se s ním včera po dlouhé době, protože komunikace byla naprosto nulová a většinou jsem se dozvídal ze sítí nebo z rozhovorů věci, které mě rozzlobily. Nějak jsem na ně reagoval, možná ne úplně správně.

A včera jsme se sešli s tím, že pan Macinka mi dal nějakou nabídku, a já jsem ji ještě večer předložil republikové radě. Republiková rada jednomyslně rozhodla o tom, že tuto nabídku nebudeme akceptovat.

Ráno jsem to napřed zavolal panu Macinkovi a potom jsem to tiskovou zprávou sdělil médiím, protože novináři o tom věděli a v tom prostoru to žilo. Takže takto to bylo.

Pragmatismus vs. programové neshody

V současné době jste předvolebních průzkumech jak vy, tak Motoristé sobě pod potřebnou pětiprocentní hranicí. Není z pragmatického pohledu riziko jít do voleb samostatně?

To strašně často slyším i v komentářích. Lidi mi píší, že je důležité, aby skončila Fialova vláda. Hlavně se nějakým způsobem spojit, aby nepropadly hlasy. To slyším pořád dokola.

Na druhou stranu vidíte, co se děje SOCDEM, Stačilo!, co se děje v těchto hnutích, která se spojují, ale jsou si strašně cizí programem a tím, jakým způsobem ta hnutí a strany fungují.

V Evropě jsme zafungovali tak, že jsme měli pět témat, na kterých jsme se shodli a kde byl Filip Turek naprosto neoddiskutovatelný lídr. Teď bych si ani nedokázal představit věci, které Motoristé uvádějí v programu.

My třeba chceme vrátit zpátky EET, na to oni říkají: „Naprosto v žádném případě!“ Paní Vesecká, odborník na bezpečnost a spravedlnost – popadám se za břicho. To jsou takové věci, které by stejně vůbec nešly do sebe.

I když se tam dostaneme, samozřejmě záleží na voličích a budu strašně rád, když tam budeme, tak se potom bude muset jednat o koalicích. Bude se muset jednat o tom, jak se složí vláda, kdo bude vládnout, za jaké podpory a podobné věci.

A pak není dobře, když se to vevnitř rozpadne právě z důvodu naprosto rozdílných názorů. Myslím si, že pragmatismus by měl někdy ustoupit rovným zádům.

Bitcoinová kauza v utajeném režimu

Senátoři z bezpečnostního výboru včetně vás včera jednali o tzv. bitcoinové kauze. Na jednání přišla i ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS), také vrchní státní zástupce v Olomouci Radim Dragoun. To jednání bylo v důvěrném režimu, můžete přesto říci, jestli jste se dozvěděl něco nového?

Možná pro vaše posluchače vysvětlím, jak toto jednání vzniklo. Na organizačním výboru se rozhodlo, že se bitcoinová kauza nebude projednávat na plénu, ale že půjde na výbor.

Náš předseda výboru, pan Fischer, to vzal do výboru pro zahraničí, obranu a bezpečnost. My jsme 12. června poslali sedm dotazů paní ministryni s tím, že jsme chtěli, aby tyto otázky zodpověděla. Aby odpověděla na věci, které jsou důležité pro Senát. Nevím, jestli jste potom vnímal přestřelku mezi Senátem a paní ministryní…

Samozřejmě jsme o tom vysílali. Paní ministryně argumentovala tím, že se dotázala vrchního státního zástupce, jestli tyto informace může poskytnout, a že vrchní státní zástupce jí to zakázal. Předpokládám, že to potvrdil také včera na tom jednání.

To bylo to jediné, co řekl v tom utajeném režimu, z trestního řízení tam nepadlo vůbec nic. I dotazy, které tam byly, šly mimo trestní řízení a nešlo o to, že by do něj nějakým způsobem zasahovaly.

Chtěli jsme vědět jednu věc, a ta pro mě byla důležitá. Proč má vlastně nějaký koordinátor, který byl jmenován na ministerstvu spravedlnosti, pan Uhlíř, všechny informace, které dostává?

A bylo tam potvrzeno, že on všechny informace, které jsou, vidí. Je na smlouvu advokátní kanceláře, je zaměstnaný… A senátoři nemají na tyto informace nárok. Takže proto poté bylo přijato usnesení výboru.

S tím naprosto nesouhlasím a dneska jsem to komentoval, že nesouhlasím s tím, že nemůžeme dávat podporu paní ministryni, že něco funguje, že něco je k dispozici, když bude Senát potřebovat.

Z těch šesti nebo sedmi věcí jsme viděli jednu a já je podle toho nejsem schopen zhodnotit. Takže pro mě to bylo o tom, že jsme ty materiály nedostali a nebyli jsme schopni o ničem rozhodnout.

Pokud vrchní státní zástupce zakáže poskytnout ty materiály, co se s tím dá dělat? Co může dělat ministryně spravedlnosti?

Samozřejmě, na druhou stranu pan Uhlíř chodí do médií. Myslím, že na Seznamu padl jeho výrok o tom, že bitcoinům nerozumí a nějakým způsobem v tom pracuje. Znalec, který byl u otevření bitcoinové peněženky, do médií chodí taky, sděluje informace.

Tak jsme chtěli vědět, proč je oni mají, proč o nich mluví a proč se k tomu senátoři nedostanou. Je to o vyvážení informovanosti zákonodárce, který je volený a ten stupeň utajení má taky. To bylo celé.

Má smysl, aby do tzv. bitcoinové kauzy vstupovali senátoři? Jaké hosty si senátní bezpečnostní výbor přizve na další jednání? A stihne schůzi svolat do voleb? Poslechněte si celý rozhovor.