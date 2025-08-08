Příslušník StB zařídil vyloučení studenta, který se přátelil s chartisty. Soud mu nyní uložil podmínku
Soud v pátek uložil bývalému příslušníkovi komunistické Státní bezpečnosti (StB) Ivanu Kublovi dvouletý podmíněný trest za to, že spolu s dalšími dvěma kolegy nechal na přelomu 70. a 80. let vyloučit studenta kvůli jeho politickému přesvědčení z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a na krátkou dobu internovat v psychiatrické léčebně. Potrestal ho za zneužití pravomoci úřední osoby.
Soudkyně Eliška Matyášová při ukládání trestu přihlédla zejména k tomu, že od skutku uběhlo přes 40 let a muž poté nic dalšího nespáchal. Kublovi hrozilo až desetileté vězení.
„Tento trest nevybočuje z trestů, které jsou za obdobnou činnost soudy v dnešní době ukládány,“ prohlásila soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 6. Schválila proto dohodu o vině a trestu, kterou Kubla uzavřel se státním zástupcem Richardem Petráskem.
Soud uložil bývalým příslušníkům StB podmínky. Kvůli Chartě 77 zařídili vyloučení studenta ze školy
Číst článek
Žalobce uvedl, že se muž podílel pouze na několika opatřeních, kterými StB někdejšího studenta šikanovala. Zároveň uznal vinu a přijal odpovědnost za své činy. Zbylí dva příslušníci jsou stíháni zvlášť.
Trojice podle policie pracovala v takzvané správě kontrarozvědky pro boj proti vnitřnímu nepříteli. Vyhlédla si dvacetiletého mladíka, který se přátelil se signatáři Charty 77 a byl spolupracovníkem Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. Zavedli proti němu spis a kvůli jejich opatřením v letech 1978 až 1981 vyloučila univerzita mladého muže ze studií. Mladík skončil na určitou dobu v psychiatrické léčebně.
Mladík také kvůli zásahu StB nemohl vycestovat na studijní pobyt do Británie, i když obdržel pozvání ke studiu na Londýnskou univerzitu. Státní bezpečnost mu odebrala cestovní pas. Nakonec mu umožnili odjet ze země natrvalo a zařadili ho na index nežádoucích osob.
Kubla se podle státního zástupce podílel na šikaně studenta zejména tím, že měl pohovor s děkanem o tom, že by měla univerzita studenta vyloučit.