Příslušníci bezpečnostních sborů dostanou přidáno 1500 korun, oznámil Rakušan. Odbory požadují více

Příslušníkům bezpečnostních sborů, jako jsou například policisté nebo hasiči, by se měl v příštím roce zvednout plat o 1500 korun ve všech tarifních třídách. Platy tak oproti letošku stoupnou o pět procent. Po pondělním jednání se zástupci odborů to řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Předseda Unie bezpečnostních složek (UBS) Aleš Lehký ale řekl, že požaduje zvýšení o 6,9 procenta, tedy zhruba o 2200 korun pro každého příslušníka. Praha 22:59 21. října 2024

Vláda minulý týden rozhodla o zvýšení platů vrcholných politiků a soudců právě o 6,9 procenta.

Zvýšení platů o pět procent se původně mělo týkat pouze nejnižších čtyř platových tříd. V páté až osmé třídě platy měly vzrůst o tři procenta, v deváté a desáté třídě o dvě procenta a v nejvyšší platové třídě neměly vzrůst vůbec.

„My jsme se na jednání dohodli, že budeme vycházet z částky 1500 korun pro každého z příslušníků bez ohledu na to, do jaké tarifní třídy spadá,“ řekl Rakušan.

Ministr doplnil, že objem platových prostředků bude stoupat o dalších pět procent i v letech 2026 a 2027. „Příští rok, až budeme vyjednávat o rozpočtu, tak automaticky vycházíme už z té základny, která je navýšena o pět procent do objemů. Můžeme se bavit, zda to bude pět procent nebo více, ale rozhodně to v tom roce 2026 nemůže být méně,“ dodal Rakušan.

Zvýšení předběžně konzultoval i s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem (ODS), pod kterého spadá vězeňská služba. Další termín jednání předpokládá v listopadu.

„Po jednání s panem ministrem jsme dospěli ke shodě, že správnější bude rozdělit stejnou částku všem příslušníkům bezpečnostních sborů. Při současném rozdělení rozpočtu, kdy je pět procent do objemu platů, by to znamenalo pro každého policistu nebo hasiče 1500 korun,“ řekl předseda odborové organizace Unie bezpečnostních složek Lehký.

„S touto částkou my nesouhlasíme, žádáme o to, aby byl rozpočet navýšen na částku 6,9 procenta, aby jednotná částka byla minimálně 2200 korun,“ dodal. Odbory podle něj ohledně případných protestů zůstávají v pohotovosti.

Předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR Tomáš Machovič řekl, že svaz je spokojený jen částečně. Souhlasí se zrušením zvýšení podle platových tříd. „Samozřejmě nejsme spokojeni s těmi pěti procenty do objemů,“ řekl předseda.

Připomněl, že Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) vyjednává o platech státních zaměstnanců s vládou. „V rámci kolektivního vyjednávání je tady ještě otevřená možnost dostat se do 6,9 procenta v rámci objemů a tam už by ta částka byla zajímavá,“ uvedl Machovič.