O příspěvek 5000 korun na dítě bude možné žádat od příštího týdne online nebo na Czech Pointu

Rodiny s loňským příjmem do milionu korun hrubého budou moci od příštího týdne začít žádat o příspěvek 5000 korun na dítě. Online žádost najdou na webu ministerstva či na novém portálu. Potřeba je elektronická nebo bankovní identita. Osobně je pak možné požádat v Czech Pointech na radnicích a v krajských úřadech. Postup ve čtvrtek představili náměstek ministerstva práce pro informační technologie Karel Trpkoš. Praha 13:49 11. srpna 2022

Peníze začnou úřady práce pak vyplácet nejdřív koncem srpna. „Proces jsme se snažili udělat co nejjednodušší. Využíváme data, která už do značné míry máme z registrů,“ uvedl Trpkoš.

Díky přihlášení přes elektronickou identitu bude řada údajů v online formuláři už vyplněná. K podání žádosti v Czech Pointu by měl pak většinou stačit občanský průkaz a rodná čísla dětí.

Jednorázovou dávkou 5000 korun chce vláda zmírnit dopady zdražování na rodiny. Podle zákona je pro domácnosti s loňským příjmem do milionu korun hrubého na dítě, kterému 1. srpna nebylo ještě 18 let. Stát podporu vyplatí i na děti, které se od srpna do konce roku teprve narodí.

Nárok na 5000 korun má dítě s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku. Rodiče musí s dítětem žít a hradit náklady. Příspěvek mohou získat i cizinci, kteří v Česku dlouhodobě žijí a pracují. Čerpat ho mohou pěstouni, manželé či partneři rodičů i vdovci a vdovy po rodičích.

Podle údajů ministerstva má na dávku nárok 1,1 milionu domácností. Příspěvek by mohlo dostat asi 1,6 milionu dětí. Z nich asi 240 000 pobírá přídavky, takže peníze na ně obdrží rodina automaticky.

Vedení resortu očekává, že ostatní budou o dávku žádat hlavně v prvních deseti dnech, případně v prvním měsíci. Podle odhadů by polovina žadatelů mohla využít aplikaci a polovina vyrazit do Czech Pointů.

Vyřízení potrvá

Lidé by měli počítat s tím, že vyřízení při náporu nějakou dobu potrvá. „Není to tak, že žádost bude vyplacena za tři dny po podání. Peníze začneme vyplácet nejdříve ke konci měsíce. Musíme žádosti zkontrolovat a zpracovat,“ řekl Trpkoš.

V online formuláři, kam je možné se dostat třeba přes bankovní identitu, mobilní klíč k e-Governmentu či datovou schránku, lidé musí pak případně zadat adresu skutečného pobytu. Vyberou také způsob doručení peněz a zvolí, zda chtějí s úřadem komunikovat hlavně e-mailem či textovými zprávami SMS.

Poté vyplní jména a rodná čísla dětí a údaje o partnerovi, nebo zaškrtnou, že jsou samoživitelé. Na závěr potvrdí čestná prohlášení o tom, že příjem rodiny nepřesáhl milion a že uvedené osoby spolu bydlí.

Pokud si žadatelé nebudou jisti, zda jejich příjem není nad milionovou hranicí, mohou požádat o kontrolu předem. Vyhnou se tak případnému vracení dávky. Úředníci zkontrolují odvody z údajů sociální správy a daně z dat finančních úřadů. U ostatních žadatelů budou kontrolovat příjmy zpětně, dodal Trpkoš.

Rodičům, kteří požádají o dávku v Czech Pointech, by podle náměstka měl stačit občanský průkaz a rodné číslo dětí.

Pěstouni a další pečující by pak s sebou měli vzít doklady, které potvrzují vztah k dítěti. Je to třeba rozhodnutí o svěření do péče. Do online formuláře je možné kopii nahrát, a to třeba snímek listiny z mobilního telefonu.

Při střídavé péči by se podle náměstkyně Ivy Merhautové (KDU-ČSL) měli rodiče dohodnout, který z nich o podporu požádá. Pokud se nedomluví, dávku dostane ten, který podá žádost jako první. Možné je odvolání.

S dotazy se dá obrátit na linku 950 194 444, a to od 8.00 do 20.00. K dispozici je také call centrum úřadu práce s číslem 800 77 99 00.