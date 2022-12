Stát zpřístupňuje příspěvek na bydlení pro více domácností. Kritéria čekají od ledna změny

Se stoupajícími životními náklady lidem pomáhá mimo jiné příspěvek na bydlení. A těch, kteří o dávku žádají, podle dat ministerstva práce a sociálních věcí přibývá. Stát teď vyplácí v průměru zhruba 4600 korun na jednu domácnost, která má na pomoc nárok. Od ledna navíc čekají dávku změny. Úřad práce bude třeba uznávat vyšší náklady na bydlení. Vláda lidi vyzývá k tomu, aby si o státní pomoc nestyděli říct. Praha 19:00 27. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít O příspěvek na bydlení žádá stále více lidí | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

72letá seniorka Hana bydlí v pražských Holešovicích. Letos jí několikanásobně stouply zálohy na energie, majitel bytu jí navíc po letech zvedl nájem. Hana se proto přišla poradit do Kontaktního místa pro bydlení, které už pět let funguje na městském úřadu Prahy 7.

Nevycházíte s příjmy? Přečtěte si, jak podat žádost na příspěvek na bydlení Číst článek

Hana platí za bydlení měsíčně celkem 16 200 korun. Podle současných pravidel jí úřad práce uzná náklady pouze do výše 14 621 korun, tedy zhruba o 1600 korun méně.

To se ale od ledna změní - strop pro uznatelné, tzv. normativní náklady jednočlenných domácností se zvedne. V Praze a Brně na 18 129 korun. Nově tedy úřad práce Haně započítá všechny výdaje, které s bydlením má.

Na příspěvek 11 000korun dosáhne Hana podle pravidel, která začnou platit až od ledna. Teď by dostávala dávku ve výši 8600 korun. A v září, předtím, než se výrazně zvýšily uznatelné náklady, by to bylo ještě o polovinu méně.

Zvýšení limitů

Sociolog a člen Národní ekonomické rady vlády Daniel Prokop vysvětluje, proč bylo potřeba limity pro malé domácnosti zvýšit.

„Do října platilo to, že ty normativy, které limitují uznatelné výdaje domácností za bydlení, a tím i ten příspěvek, tu podporu výrazně jedno a dvoučleným domácnostem, protože byly hodně přísně nastavené. Proto jsme doporučovali vládě, ať to zvedne,“ uvádí Prokop.

Každá čtvrtá domácnost má nárok na příspěvek na bydlení. Jen zlomek o něj ale žádá, ukazuje průzkum Číst článek

Od ledna se také u nájmů a podnájmů změní rozdělení uznatelných nákladů podle velikosti obce. Nově budou platit místo pěti kategorií pouze tři. Nejvyšší náklady uznají úředníci lidem v Praze a Brně, nižší ve městech nad 70 tisíc a nejnižší v ostatních obcích.

„Vycházíme z analýz, které zohledňují ceny na trhu, a toto rozdělení z nich vychází jako nejspravedlivější,“ říká mluvčí ministerstva Jakub Augusta.

Také se sjednotí podmínky: lidé budou mít na dávku nárok, pokud za bydlení zaplatí víc než 30 procent svých čistých příjmů. V Praze to přitom dosud muselo být 35 procent.

A i pro rok 2023 bude platit výjimka, že příspěvek lze žádat i na nemovitost, která slouží k rekreaci - tedy pokud v ní žadatel trvale bydlí.

„Ten příspěvek na bydlení můžete dostat až tři měsíčně zpětně, takže byste poprvé získala větší obnos peněz,“ loučí se s paní Hanou Kateřina Zadáková, navigátorka Kontaktního místa pro bydlení na Praze 7.