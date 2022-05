Prokazování nároku na pětitisícový příspěvek řešíme, úřady práce ale jeho výdej nezatíží, slibuje Jurečka

Pomáhá vláda dostatečně lidem, kteří se dostávají kvůli rostoucím cenám do finančních problémů? Kdo a jak bude kontrolovat, jestli mají domácnosti příjem do milionu korun, aby dostali pětitisícový příspěvek na dítě? Zkrátí vláda rodičovskou dovolenou? A co všechno bude obnášet důchodová reforma, kterou slibuje vládní koalice? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Praha 21:28 3. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marian Jurečka na sjezdu ODS. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vzhledem k vašemu nabitému programu náš rozhovor předtáčíme v pondělí pozdě večer, takže na pozdější informace nemůžeme reagovat. Doufám, že to nebude znát tak, jako při nedělním rozhovoru Miloše Zemana na televizi Prima, kdy mluvil o vládním příspěvku pro všechny rodiny s dětmi s příjmem do milionu korun čistého, zatímco vy jste v mezičase mezi natočením toho rozhovoru a jeho odvysílání opravil, že to bude do milionu korun hrubého.

Vysvětlil jste to tím, že jste se na tiskové konferenci vlády překoukl ve svých poznámkách. To jste si toho překouknutí všiml opravdu až po dvou a půl dnech?

Ne, já se musím přiznat, že kdo se na to tiskové konferenci díval, tak viděl, že když tento dotaz dostal, tak jsem se naklonil k panu premiérovi a ptal jsem se ho, jestli tedy hrubého nebo čistého, protože my jsme zvažovali několik variant toho stropování, kdy jsme se bavili o například jedno a půl, dvou nebo dvou a půl násobku průměrné mzdy. Potom byly zjednodušující návrhy, které řešily otázku zastropování někde kolem milionu korun a v těch poznámkách, kde jsme řešili ty násobky k té průměrné mzdě, tak jsem poznámku: ‚například i čistého‘.

V ten okamžik jsem si opravdu nebyl jist a vlastně až v pátek během dopoledne jsme s panem premiérem definitivně doladili, že to bude hrubého, v návaznosti na tu debatu, která byla ve středu na vládě. Já jsem to potom v sobotu dopoledne tweetoval a omluvil jsem se za to, že jsem tu informaci neřekl přesně a že jsem ji neopravil hned na tiskové konferenci.

Ten příjem by se měl posuzovat za domácnost, alespoň tak to bylo prezentováno. U nás ale, pokud vím, neexistuje evidenci domácností, úřady nevědí, kdo s kým opravdu žije ve společné domácnosti a kdy ti rodiče žijí zvlášť. Zabývali jste se tím, jak toto budete kontrolovat?

Tyto technicistní věci v těchto dnech finalizujeme, tak, abychom opravdu měli jasno, jakým způsobem budeme ty databáze propojovat a jakým způsobem to budeme schopni kontrolovat. Velkou část těchto informací máme z dat, která má Česká správa sociálního zabezpečení. Proti tomu jsme schopni také postavit data, která má ministerstvo financí, kde vidíme i to, kdo například nárokuje slevy na děti. Potom jsme schopni vzít data také z registru obyvatel plus data, které má Ministerstvo práce a sociálních věcí, například o tom, komu do péče jsou svěřeny děti.

Pardon, ale když vezmu všechny tyto věci, tak přece nikde není, jestli bydlím se svojí ženou dohromady nebo ne.

Tak my máme informaci především o tom, kdo má v té domácnosti děti: buďto kdo na ně žádá a uplatňuje nárok na tu slevu, případně kdo je tou osobou, která je za ně zodpovědná, komu jsou ty děti svěřeny do péče.

Právě tam trošku mířím: jestli by nebylo jednodušší neřešit domácnost, ale zkrátka to platit přes toho, kdo nárokuje slevu na dítě.

Úplně nejjednodušší by pro nás bylo netestovat vůbec nic a jednoduše vzít databázi, kterou máme o dětech, a přímo nabídnout tyto finanční prostředky, adresně je poslat rodičům podle registru obyvatel. Tato varianta není možná, protože jsme řekli, že tady chceme provést určité zastropování, určitou testaci příjmů.

Takže ano, v těchto věcech, na které se ptáte, ty technické detaily i to, jakým způsobem to budeme schopni párovat, případně prokazovat a kontrolovat – tak to jsou věci, na kterých teď ještě v těchto dnech pracujeme.

Dolaďování systému

Na druhé straně, vy jste na té tiskové konferenci říkal, že na to máte deset a půl miliardy. Když jsem se díval do sčítání lidu, tak to by opravdu odpovídalo všem dětem. Nebylo by opravdu ze všeho nejjednodušší to dát plošně?

To by samozřejmě v té původní variantě nejjednodušší bylo. Já jsem na vládě říkal, že pro nás, kdybychom to měli finálně realizovat my přes naši struktur – ať už České správy sociálního zabezpečení nebo přes úřady práce – tak by to byla ta varianta nejjednodušší. Ale na základě debaty na vládě jasně zaznělo, že je tady požadavek, abychom realizovali určité zastropování podle příjmové situace těch rodičů. Takže proto ta určitá komplikace pro nás, ale my se s ní dokážeme vypořádat.

Říkáte, že stále řešíte, jak to budete dělat. Jste si jist, že celá ta administrativa spojená s tím vyplácením, s tím žádáním a s kontrolou, že vlastně nebude stát víc, než kolik ušetříte?

To určitě nebude stát víc, protože z těch dat, které už tento okamžik máme, víme, že ten rozdíl, kdybychom to dali plošně na všechny děti do osmnácti let nebo pokud to zastropujeme tou částkou jeden milion hrubého, tak je to zhruba jedna miliarda korun, možná něco i přes miliardu, která v ten okamžik nebude distribuována.

A když započítáte čas všech rodičů, kteří budou vyplňovat někde nějaké formuláře, když započítáte to, že na to bude muset být nějaký systém, že to někdo bude muset vyhodnocovat, nemůže to dohromady dát tu miliardu?

Tak to určitě ne.

Úředníci úřadů práce si stěžují, že jsou i kvůli migraci přetížení. Můžete jim teď slíbit, že tato agenda pro ně nebude znamenat další práci navíc?

Mohu to slíbit.

To znamená, že to bude dělat někdo jiný?

Hledáme varianty, buď aby to dělala jiná instituce, nebo případně aby se to dělalo v režimu plně digitální administrace tak, že na to potom ti úředníci nemusí sahat, nemusí do toho vstupovat, nemusí přepisovat žádná data z papírových žádostí do nějakého IT systému.

