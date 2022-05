Z mého pohledu je to politický úplatek, říká k pětitisícovému příspěvku pro rodiny s dětmi Hůle

Vláda ve středu probere návrh zákona na mimořádný příspěvek rodinám s dětmi. Stát ho chce vyplatit na konci léta těm, kteří si vydělají méně než milion korun hrubého ročně, 5000 korun by měly získat rodiny za každé dítě, kterému do prvního srpna nebude 18 let. Podle opozice, například hnutí ANO, by pomoc měla být plošná. K návrhu je kritický také Daniel Hůle, analytik organizace Člověk v tísni, který odpovídal na otázky Radiožurnálu. Praha 12:26 25. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Daniel Hůle z Člověka v tísni | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Proč si myslíte, že příspěvek nepomůže tam, kde by to bylo potřeba?

Je strašně důležité říci, jaké jsou ty parametry. Za prvé jsou velmi nestandardní, protože se odvíjí od hrubé mzdy, a ne od čisté mzdy. Daleko zásadnější je, že se počítá s podporou jenom pro děti do 18 let, ale nepočítá se s konceptem nezaopatřeného dítěte, na kterém stojí vlastně veškerá podpora.

Vezměte si, že budete mít třeba matku samoživitelku, která vydělává 83 tisíc měsíčně a má sedmnáctiletého syna, který už chodí do práce na brigádu a podobně. V tomto případě rodina příspěvek dostane. V případě, že budete mít samoživitelku, která vydělává 22 tisíc hrubého, ale jejímu dítěti před maturitou už je 18 a dva měsíce, tak příspěvek nedostane.

Smyslem má být podpořit rodiny, které se starají o děti, proto se počítá s nezaopatřeným dítětem. To znamená takové dítě, které dokončilo povinnou školní docházku a soustavně se připravuje na budoucí povolání až do 26 let. S těmito staršími studenty mají rodiny velké výdaje. Tato vláda na ně vůbec nemyslí.

Je to opravdu naprosto nekoncepční a z mého pohledu naprosto nepochopitelné. Navíc je příspěvek skoro plošný. Příspěvek automaticky dostanou všechny domácnosti, které pobírají přídavky na děti, to je řádově 270 tisíc domácností. Zhruba kolem milionu dalších domácností stát bude muset otestovat, jestli splňují, nebo nesplňují nárok dle příjmu.

Opravdu tomu nerozumím ve chvíli, kdy je Úřad práce vystaven enormnímu náporu v důsledku uprchlické krize a rostoucí energetické krize, kdy stále více domácností potřebuje podporu v oblasti energií.

Vláda argumentuje třeba tím, že chce podpořit hlavně střední třídu, tedy lidi, kteří na tom nejsou tak špatně, ale růst cen na ně dopadá taky. Přitom nemají nárok třeba na příspěvek na bydlení nebo mimořádnou pomoc. Co říkáte na tento argument?

To ovšem není žádná definice. Proto říkám, že když už se vláda rozhodla pro takový krok jako vystřižený z konceptu Babišovy vlády, tak by měla alespoň uvažovat koncepčně a zohlednit nezaopatřené děti.

A v tomto případě si myslím, že exministr (Karel) Havlíček s hnutím ANO mají pravdu v tom, že když už vláda volí takto skoro plošné opatření, tak je jednodušší zvolit plošné řešení a nenutit Úřad práce řádově testovat milion domácností, protože výdaje na toto testování budou ohromné.

Tušíte, jak se budou příjmy počítat třeba v rozvedených rodinách, u nesezdaných párů nebo v domácnostech s dětmi z předchozích manželství?

Ne, tam je celá řada nejasností. To, co víme už v tuto chvíli podle návrhu, je, že se započítávají příjmy ze zaměstnání. Pokud budete mít rentiéra se třemi byty, které pronajímá v rámci Airbnb, s platem 45 nebo 50 tisíc měsíčně, který se k tomu stará o dítě, tak příspěvek dostane. A to i přesto, že může mít milionové příjmy právě z pronájmu bytů v rámci Airbnb. Je nepochopitelné, že se vláda rozhodla nezapočítávat úhrn všech příjmů, které se započítávají do daňového přiznání.

Opravdu tomu nerozumím. Je to mimořádně nepovedená dávka. I ve srovnání s dávkou pro seniory za Babišovy vlády, která byla současnou vládou extrémně kritizovaná, kde pět tisíc mířilo na mnohem homogennější skupinu. Navíc velká část seniorů je opravdu postižena a ohrožená bídou, protože jejich příjmy jsou strašně malé.

Tady jde o mnohem heterogennější množinu. Jsou v ní určitě rodiny, které příspěvek potřebují, ale pak je tam velká část rodin, která ho nepotřebuje a dostane ho jenom jako takové předvolební pozlátko od vlády. Je to z mého pohledu de facto takový politický úplatek.