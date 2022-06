Výběr z médií: příspěvek na dítě u střídavé péče, odchod světových značek z Čech nebo léčba rakoviny

V českém tisku se v pátek dočtete, že vláda u příspěvku na dítě úplně nevyjasnila, jak to s ním je v případě střídavé péče. Problému si všímá Deník N. Z Česka také odchází další světová módní. Po Carpise nebo Promodu tak z trhu zmizí i Orsay, píše deník E15. Více se dozvíte ve výběru z médií, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:27 3. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Který z rodičů má nárok na pětitisícový příspěvek v případě, když je dítě ve střídavé péči? To není úplně jasné (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Deník N

Který z rodičů má nárok na pětitisícový příspěvek v případě, když je dítě ve střídavé péči? To není úplně jasné, všímá si Deník N. Z odpovědi ministerstva ale podle deníku teoreticky vyplývá, že by si od 1. srpna o peníze mohl zažádat rodič, který v tu chvíli dítě ve střídavé péči fyzicky má. Když se ale třeba o týden později dítě přesune, druhý rodič by si o příspěvek mohl požádat taky.

E15

Z českého trhu odcházejí světové módní značky, píše deník E15. Kromě italské značky Carpisa, francouzského módního řetězce Promod nebo britského Nextu se teď Češi nejspíš budou muset rozloučit i s dámskou módou Orsay. Německý řetězec na tuzemském trhu působí už téměř 25 let.

Deník

Díky novým typům léčby rakoviny dělají lékaři zázraky a nemoc už není tak velkým strašákem jako v minulosti. Dočtete se o tom v Deníku. Mezi nové způsoby léčby patří třeba biologická léčba a imunoterapie. Ta pomáhá tělu nastartovat imunitní systém, aby dokázalo omezit nebo zastavit růst nádoru.

Hospodářské noviny

Polostátní ČEZ připravuje miliardovou veřejnou zakázku na dodávku takzvaných chytrých elektroměrů, informují Hospodářské noviny. Díky nim budou energetici umět komunikovat na dálku. Společnost chce koupit 800 tisíc kusů elektroměrů, instalovat je bude mezi lety 2024 a 2027 větším odběratelům.

Mf Dnes

Ceny bytů vzrostly v Česku a Maďarsku nejvíc z Evropské unie, upozorňuje Mf Dnes. Jen v prvním čtvrtletí stoupla v tuzemsku cena nového bydlení meziročně o pětinu - to je nejvíc za jedenáct let. Může za to růst cen stavebního materiálu a taky zvýšená poptávka. Nemovitosti ale zdražují v celé Evropě, dodává list.

Cena nového bydlení třeba v Praze už stoupla na téměř 150 tisíc korun za metr čtvereční, metr staršího bytu teď vyjde na víc než 120 tisíc. Pořízení vlastního bydlení v Česku zdražilo za posledních šest let o 84 procent - to je po Maďarsku největší nárůst z unie. Evropský průměr je 37 procent.

Právo

Až čtvrtině autodopravců hrozí kvůli zdražujícím palivům krach. Někteří z nich vážně uvažují, že do poloviny roku skončí. Deníku Právo to řekl šéf sdružení autodopravců Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř. Dopravcům by podle něj pomohlo prodloužení lhůty pro sníženou spotřební daň na naftu i po 30. září, do kdy má platit.

Problémem pro autodopravce je taky nedostatek řidičů. Asi o 10 procent z nich přišli kvůli válce na Ukrajině, celkově jich tak teď chybí 15 tisíc.

Lidové noviny

Vláda pořád neobsadila post zmocněnce pro romské záležitosti, všímají si Lidové noviny. Křeslo je pro něj přitom nachystané už od minulého roku, kdy vytvoření postu schválila ještě minulá vláda. Právě v době války na Ukrajině by byl podle deníku potřeba - mohl by totiž pomáhat romským uprchlíkům na pražském Hlavním nádraží.