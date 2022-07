Od podzimu by se mohl zvýšit příspěvek na mobilitu handicapovaných. Jurečka navrhuje přidat 350 korun

Příspěvek na mobilitu pro lidi s handicapem by se mohl zvýšit nejspíš od září, nebo od října. Od října by vláda mohla upravit i příspěvek na zaměstnávání postižených. ČTK to řekl ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). Navrhovat bude navýšení dávky na mobilitu z 550 na 900 korun. Podpora na zaměstnávání by podle plánu mohla vzrůst o 600 korun na 13 900 korun. Zvednutí částek má zmírnit dopady zdražování. Praha 7:09 3. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příspěvek na na mobilitu pro lidi s handicapem by se mohl na podzim zvýšit (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Připravujeme novelu zákona tak, abychom dokázali příspěvek na mobilitu zvýšit buď od 1. září, nebo od 1. října. Uvidíme, jak budeme rychlí v legislativním procesu,“ řekl Jurečka. Podle něj návrh novely bude obsahovat kvůli růstu nákladů také navýšení podpor na zvláštní pomůcky.

Přibýt by mělo i ustanovení, že by o částkách příspěvku na mobilitu mohla příště rozhodovat vláda svým nařízením, nemusel by se už měnit zákon.

Zvýšení příspěvků na mobilitu či na zaměstnávání postižených měl původně obsahovat balíček opatření ke zmírnění dopadů vysoké inflace na lidi s handicapem. Ministr koncem dubna řekl, že ho do měsíce předloží. Návrhy začala projednávat vláda, debatu přerušila.

Jurečka uvedl, že je potřeba doplnit propočty parametrů a dopadů, aby koalice mohla na vládním zasedání v polovině června rozhodnout. Před nedávnem ČTK ale řekl, že se opatření v jednom balíčku schvalovat nebudou a ministerstvo předloží návrhy postupně.

Příspěvek na mobilitu je pro lidi s průkazem ZTP či ZTP/P a činí 550 korun měsíčně. Naposledy vzrostl o 150 korun od ledna 2018. Loni se na něm vyplatilo 1,7 miliardy. Novelu se zvýšením příspěvku připravila i opozice. SPD navrhovalo navýšení na 800 korun. Hnutí ANO ve svém návrhu zvedá částku na 2000 korun, vláda to odmítla. „My budeme navrhovat 900 korun,“ uvedl ministr.

Rostoucí ceny

Šéf Národní rady osob se zdravotním postižením (NRZP) Václav Krása poukazuje na to, že se příspěvek přes čtyři roky neměnil a ceny dopravy a pohonných hmot prudce vzrostly. „Bylo by adekvátní dostat se na částku 1000 korun, což vidím jako reálné,“ řekl ČTK Krása.

Podle něj by vláda pro urychlení mohla využít opoziční novelu a prosadit do ní svůj záměr. Rada žádá také podporu pro lidi, kteří k životu potřebují dýchací přístroje a mají kvůli tomu vysokou spotřebu elektřiny a vysoké výdaje. Navrhuje pro ně navýšení příspěvků na mobilitu na 3000 korun.

Stát přispívá na výdělek handicapovaných firmám s víc než polovinou postižených pracovníků. Jejich pracovní výkon bývá omezený. Podniky mohou od státu získat tři čtvrtiny mzdových nákladů lidí s postižením, ale nejvýš 13 600 korun. Částka se upravovala naposledy předloni od října, kdy se přidalo 800 korun.

Zaměstnavatelé žádají o vyšší podporu. Poukazují na to, že minimální mzda od poslední úpravy rostla už dvakrát a letos činí 16 200 korun, příspěvek se ale nezměnil.

Jurečka zmiňuje plánované navýšení od října o 600 korun. „Platí to jeden kvartál zpátky, takže by to pokrývalo celé druhé pololetí letošního roku,“ uvedl ministr.