Ministerstvo změnilo pravidla pro příspěvky na hendikepované. ‚Únikový manévr,‘ hodnotí šéf spolku

Ministerstvo práce a sociálních věcí nastavilo po kritice ombudsmana pravidla ohledně příspěvků na zaměstnání lidí s hendikepem. Ochránce lidských práv se loni zastal spolku Amerfo, který přišel kvůli chybě o příspěvky na mzdy lidí s postižením. V desítkách podobných případů resort přehmat prominul, u Amerfa to odmítl. Šéf spolku Pavel Paleček vidí za změnou únikový manévr před úterním soudním líčením. „Ví, že soud prohrají, tak upraví pravidla.“ Praha 9:20 30. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo upravilo pravidla ohledně příspěvků na hedikepované (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Ministerstvo práce pod vedením Jany Maláčové (ČSSD) stoplo před třemi lety příspěvek na mzdy brněnskému spolku Amerfo, který zaměstnává desítky hendikepovaných lidí. Pozdě totiž zaplatil sociální a zdravotní pojištění.

SPOLEK AMERFO Obecně prospěšná společnost Amerfo provozuje v Brně muzea a retrohostely Bunkr 10-Z a Franz Kafka Špitál nebo sběrné ekodvory Retro-Use. Zaměstnává téměř 100 lidí s různými stupni postižení. Zaměřují se hlavně na vysokoškolsky vzdělané lidi s psychiatrickým postižením. Čtvrtletní příspěvek ze 3. kvartálu 2019 na část mezd od státu, o který společnost přišla, činil zhruba 2,2 milionu korun.

Chybu udělala nová zaměstnankyně externí účetní firmy. A majitel její práci kvůli neplánované operaci nezkontroloval.

Firma se za to omluvila a spolek, kterému se něco takového stalo poprvé, pochybení hned napravil. Na příspěvek od státu ve výši zhruba 2,2 milionu korun už ale kvůli podmínce „bezdlužnosti“ nedosáhl. Amerfo následně požádalo o „odpuštění“, resort ale něco takového opakovaně zamítl.

Podle ministerstva nepředložil spolek žádný pádný důvod, pro který by mu měl resort odpustit.

„Ministerstvo musí úplně ve všech případech postupovat podle zákona a musí úplně ve všech případech postupovat ke všem stejně,“ hájila tehdy rozhodnutí Maláčová. Jak ale zjistil server iROZHLAS.cz po prostudování desítek žádostí, resort neměřil všem stejným metrem.

‚Nepostupují předvídatelně‘

Do případu se loni vložila i tehdejší zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková. A rozhodla, že ministerstvo i Maláčová v posuzování případu pochybily. Také ona upozornila, že resort nepostupuje předvídatelně.

Chyba ministerstva i Maláčové, rozhodl ombudsman v případě spolku, který zaměstnává hendikepované Číst článek

„V některých případech ministerstvo při posuzování žádosti zaměstnavatele přihlédlo ke skutečnostem, které ale v případě stěžovatelky (společnosti Amerfo) nevzalo v potaz,“ uvedla Šimůnková v rozhodnutí, které redakce prostudovala. A zároveň žádala sjednocení rozhodování v podobných případech.

Ministerstvo práce, nyní již pod vedením šéfa lidovců Mariana Jurečky, stanovilo od června kvůli kauze spolku Amerfo interní pravidla pro posuzování podobných případů. (Dokument naleznete na konci článku, pozn. red.)

Ředitel spolku Pavel Paleček ale podotýká, že kdyby se ministerstvo řídilo zákonem, nepotřebovalo by interní pravidla. „Nepotřebuji metodiku na to, abych dodržoval zákon. A ministerstvo v našem případě zákon porušilo,“ říká pro server iROZHLAS.cz.

Ministerstvo před soudem

Za úpravou pravidel vidí Paleček jen únikový manévr. Amerfo totiž ministerstvo kvůli příspěvku zažalovalo, Krajský soud v Brně má rozhodovat nyní v úterý.

„Je to únikový manévr, jak z toho ven. Všichni očekáváme, že soud uloží ministerstvu, aby své rozhodnutí změnilo. Ví, že to bude průšvih, že soud prohrají, že to nemohou vyhrát, tak upraví pravidla,“ míní Paleček.

Resort ale souvislost se soudním líčením odmítl. „Vydání instrukce MPSV nemá přímou souvislost se soudním řízením, i když instrukce byla vydána v souvislosti i s tímto případem zaměstnavatele, a to na základě uloženého opatření ze strany veřejného ochránce práv,“ uvedl s tím, že nechce předjímat, jak soud dopadne.