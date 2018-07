Novinář o novele zákona o svobodném přístupu k informacím: Veřejnost má mít právo se ptát

Vláda Andreje Babiše přišla s návrhem, který by ztížil přístup veřejnosti k údajům o trestních řízeních nebo ke statistikám přestupků. K veřejnosti by se tak nemusely dostat informace o tom, z jakého důvodu soud poslal některého politika do vazby. Co na to říká datový novinář Českého rozhlasu a expert na zákon o svobodném přístupu k informacím Jan Cibulka? Dvacet minut Radiožurnálu Praha 22:26 24. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto. | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Pokud by státní zástupce zastavil trestní stíhání Andreje Babiše v kauze Čapího hnízdo, tak by podle novely veřejnost neměla nárok informaci vymáhat.

Došlo by k tomu v případě, že by se státní zástupce rozhodl v té věci mlčet, jak připomíná Jan Cibulka.

„Novela výslovně říká, že pokud je informace součástí trestního řízení, a když nevznikla činností policie, což je typicky zpráva OLAFu (evropský Úřad pro boj proti podvodům - pozn. red.), která byla v rukou ministerstva financí, tak tahle informace se rovněž veřejnosti neposkytuje,“ pokračuje.

Zde je opět možnost státního zástupce nebo policie rozhodnout, že veřejnosti informace poskytne. Odpadla by ale možnost se soudně bránit proti tomu, když by informaci odmítli zveřejnit.

„Úřadům by to v některých oblastech zvětšilo manévrovací prostor, proč odmítnout nějakou žádost o informace,“ říká Cibulka s tím, že informovat o trestním řízení by mohl rozhodnout výhradně státní zástupce.

Datový novinář nicméně zdůrazňuje, že nebezpečná je novela i v oblasti bezpečnostních informací, protože rozšiřuje neposkytování například statistik kriminality na veřejnou správu. „Obáváme se, že toto ustanovení by umožňovalo tyto informace neposkytovat,“ uzavírá.