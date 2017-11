Přístup k internetu mají více než tři čtvrtiny domácností, přibývá uživatelů mobilního internetu

77 procent českých domácností má přístup k internetu. Za posledních deset let se jejich podíl více než zdvojnásobil. Vyplývá to z údajů, které v pondělí zveřejnil Český statistický úřad. Přibývá také lidí, kteří se k internetu připojují přes mobil. Před pěti lety to bylo 13 procent, letos je to už polovina. Praha 15:20 20. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uživatel na internetu (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Pixabay

Ředitel odboru statistik rozvoje společnosti statistického úřadu Martin Mana ale připouští, že jak ve vybavení domácností počítačem, tak ve využívání internetu stále zaostáváme za průměrem Evropské unie.

V posledních letech se nicméně vybavenost českých domácností zlepšuje, stejně jako připojení k internetu. Statistici zaznamenali největší nárůst v letech 2011 a 2012. Za posledních 10 let se zdvojnásobil počet domácností, které mají počítač a pokud jde o internet, je to 2,5krát více.

Každý druhý Čech používá pro přístup na internet mobil#ICT pic.twitter.com/O0wBsmo8Mh — ČSÚ (@statistickyurad) 20. listopadu 2017

Pro představu je to 3,4 milionu domácností, popsal ředitel odboru statistik rozvoje společnosti statistického úřadu Martin Mana. „A dá se říct, že kdo počítač chce, kdo chce mít připojení k internetu a kdo s ním umí pracovat, tak ho v českých domácnostech už má,“ dodal.

Co se způsobu připojení domácností týče, jsou rozdíly mezi menšími obcemi a většími městy. „To, co je pro Českou republiku typické oproti většině zemí Evropské unie je to, že připojení používají nejenom pro rozvod internetu v rámci domácnosti, ale i jako primární připojení. V roce 2017 polovina českých domácností uvedla, že použila wifi připojení pro přístup k internetu. Mnohem častější je to v domácnostech menších obcí, kde to používají dvě třetiny uživatelů, kdežto v těch velkých jenom jedna třetina,“ upřesnil pro Radiožurnál Mana.

Sociální sítě a nákupy

Nejčastěji používají lidé v Česku internet k posílání e-mailů, čtení online zpráv a vyhledávání informací o zboží a službách. Roste obliba sociálních sítí. Zatímco v roce 2009, kdy to statistici měřili poprvé, využívalo sociální sítě pět procent jednotlivců. Letos jsou to 44 procenta.

Na sociálních sítích je 93 % mladých ve věku 16-24 let, u seniorů starších 64 let je to 5 %#ICT pic.twitter.com/9fdFXoGQsj — ČSÚ (@statistickyurad) 20. listopadu 2017

Zhruba 52 procenta uživatelů používá internetové bankovnictví a stejný podíl přes internet nakupuje. Podle Lenky Weichetové ze statistického úřadu nakupují ženy nejčastěji oblečení a obuv. Častěji než muži kupují potraviny, drogerii a kosmetiku, léky a vitamíny nebo také hračky pro děti. Muži zase nejvíce kupují elektroniku a software, sportovní potřeby nebo vybavení pro domácnost.

Nejrychleji rostoucí položkou internetových nákupů jsou potraviny. Češi si také stále častěji objednávají zboží ze zahraničí. „Teď nedávno vlastně americký Amazon ve své německé pobočce, na svém německém webu zpřístupnil také češtinu, to znamená, že aspoň z části lokalizoval svůj web do českého jazyka, což je další vstřícný krok vůči českým zákazníkům,“ uvedl pro Radiožurnál šéfredaktor serveru Lupa.cz David Slížek.