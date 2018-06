Přívalové deště v Brtnici způsobily škody za statisíce. Kraj Vysočina i obce nabízejí pomoc

V Brtnici na Jihlavsku, kde v pátek voda po přívalových deštích vytopila asi 20 domů, budou škody ve statisících korun. Město dostává nabídky pomoci, jak technické, tak finanční. Likvidátoři, kteří sečtou škody, přijedou v pondělí. Kraj Vysočina je připraven pomoci, přes krajské hasiče dodal městu několik vysoušečů. Brtnice 21:44 2. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obyvatelé Brtnice sčítají škody | Foto: Luboš Pavlíček | Zdroj: ČTK

Hladina rybníka v Brtnici klesla, hasiči v pátek evakuovali 12 lidí, do odklízení se zapojilo přes 100 lidí. Největší škody budou v místní části Jestřebí. Hasiči na Vysočině měli v pátek na 30 zásahů, vodu čerpali i v Jihlavě, Třebíči, Jemnici, Polné či Havlíčkově Brodě. Vyplývá to z informací starostky Brtnice Miroslavy Švaříčkové (ODS), operačního důstojníka krajských hasičů a brtnického hasiče Jiřího Šebka.

Škody jsou v Brtnici z 95 procent na soukromých domech, dále na krajských silnicích. „Lidé se rozhodují, jestli ta věc bude k použití, nebo ji vyhodí. Obcházíme vesnice a řešíme pomoc, kterou nám nabízí různí soukromníci a hasičské sbory, kde je to nejvíc potřeba. V pondělí přijedou likvidátoři a začne odhad a monitorování škod,“ řekl Rubeš.

V Brtnici nyní neprší, přes den byly přeháňky. Nejvíc postižené je Jestřebí. Petr Kousal, který zpracovává kožešiny, má zničenou provozovnu. „Vytopilo mu ji to... Dostáváme nabídky na vysoušeče, čerpadla, na tlakové čističe, nabídky hasičských sborů, že přijedou a udělaly by nejtěžší práci s technikou. I nabídky peněžní, kdy jedna obec, která má 130 lidí, posílá 30 000 korun... rozhodli během pár hodin, posílají na Jestřebí,“ řekl s dojetím Rubeš.

Kraj Vysočina je v kontaktu s hasičským záchranným sborem a všemi složkami integrovaného záchranného systému. Výši škod na silnicích kraj ještě nezná.

„Jak mám informace od šéfa hasičů, poslední požadavek od paní starostky byly čtyři nebo pět vysoušečů, které tam potřebovali, ty hasičský záchranný sbor poskytl. Vždycky jsme pomohli, ale teď se to ještě nedá vyčíslit. Vždycky to tak bylo, že to, co nebyla schopna zabezpečit obec nebo stát, tak jsme se o tom domlouvali,“ řekl Novotný.

Brtnice na Jihlavsku odklízí následky včerejší bouřky. Voda z místního rybníka vyplavila několik domů pod hrází. Bahno je i den po dešti všude. pic.twitter.com/XloCEF7WB7 — Dušan Vrbecký (@VrbeckyD) 2. června 2018

Lidé v Brtnici a částech Jestřebí a Příseka odklízeli do půlnoci, znovu začali v sobotu kolem 7.00. „V Brtnici je to pět domů, které byly postižené vodou,“ řekl Šebek. V části Příseka jde podle starostky o čtyři domy včetně hasičárny, v Jestřebí o deset domů, kam se dostaly voda a bahno. Evakuováni byli lidé z domů pod hrází Zámeckého rybníka v Brtnici.

Město pomůže místním částem zajistit kontejnery i techniku. Lidem z postižených domů nabídlo azyl, ubytovali se však u příbuzných. Prostory k přespání nabízel i farář. „Někteří z majitelů by tam (doma) nejraději zůstali hned včera, my jsme jim to nechtěli s hasiči dovolit z důvodu bezpečnosti. Mají půdní prostory, tak budou chtít být doma. První patra jsou obyvatelná, záleží, jak to bude rychle vysychat,“ řekla Švaříčková.

V části Příseka jsou zatopené hlavně sklepy. Lidé, kteří bydlí pod silnicí, z nich odčerpávají vodu. Podle odhadů starostky spadlo v pátek od 50 do 70 litrů vody na metr čtvereční. Zatopený byl i bytový dům. „Největší škoda bude na majetku soukromých osob, hodně vymletá a rozbitá je místní silnice v Jestřebí,“ řekla starostka.

Brtnicí protéká stejnojmenná řeka. Se všemi místními částmi má město přibližně 3700 obyvatel. V Brtnici a okolí zasahovali profesionální a dobrovolní hasiči, nikdo se nezranil.