Brtnici na Jihlavsku zasáhly přívalové deště, některé obyvatele preventivně evakuovali

Dvě desítky domů v Brtnici na Jihlavsku vytopila voda při pátečních přívalových deštích. Voda a bahno se dostaly do obytných prostor, v místní části Příseka jsou zatopené hlavně sklepy, řekla starostka Brtnice Miroslava Švaříčková. Dodala, že z preventivních důvodů byli evakuováni lidé z domů, které stojí pod hrází Zámeckého rybníka. Brtnice (Jihlavsko) 21:46 1. 6. 2018 (Aktualizováno: 22:10 1. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Tomáš Adamec

Podle starostčiných odhadů spadlo od 50 do 70 litrů vody na metr čtvereční. V Jestřebí ležely silné vrstvy krup. Jeden z členů osadního výboru uvedl, že místní rybník byl jen před několika dny zkolaudován a má zcela novou hráz. Brtnicí protéká stejnojmenná řeka. Se všemi místními částmi má obec přibližně 3700 obyvatel.

Starostka v terénu

Voda posouvala zaparkovaná auta o desítky metrů a bortila kamenné tarasy i zdi staré stodoly. Kanály přestaly podle starostky vodu pojímat už po 16:00, déšť ale ustal až po 17:00. „A to byly naštěstí v minulosti kanály předimenzované,“ řekla. „S odklízením teď pomáhají dobrovolní hasiči a všichni lidé. Nastoupili i zaměstnanci města,“ uvedla.

Sama obutá v holínkách vyrazila do města krátce po začátku deště. „Ani nevím, kdy přesně přestalo pršet, jsem celou dobu venku,“ popsala starostka, která je ráda, že se nikomu nic nestalo.

„Teď to vypadá dobře, vodu, kterou bylo možné z rybníků upustit, jsme upustili. Snad už se nic nevrátí. Z preventivních důvodů jsme ale požádali lidi pod Zámeckým rybníkem, aby nespali doma,“ informovala starostka. Obec jim nabídla azyl, ale ubytovali se u příbuzných. Lidé z Jestřebí, kterým dům zavalilo bahno, budou podle starostky nocovat v obecní ubytovně.

Dodala, že nejhorší situace byla právě v Jestřebí. „Bylo to hrozně silné, zřejmě by se tomu nijak předejít nedalo.“ Všechny hráze rybníka nápor vody ustály. „Poldry postavené nemáme, zdá se, že nás zachránily právě rybníky. Žádná z hrází se neprotrhla,“ dodala. Škody budou nejen na soukromém, ale i na obecním majetku. Starostka počítá zejména s poničenými silnicemi.

Česko zasáhly silné bouřky. Deště zvednou hladiny řek, varují meteorologové Číst článek

V Brtnici a okolí zasahovali profesionální a dobrovolní hasiči, nikdo se nezranil.

Meteorologové varují

K deseti událostem pak v pátek odpoledne a v podvečer vyjížděli kvůli silným bouřkám hasiči v Olomouckém kraji. Povětšinou čerpali vodu ze sklepů, uklízeli silnice a odstraňovali spadlé stromy.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) v pátek varoval před silnými bouřkami a možným překročením povodňových limitů. Nejsilnější bouřky se očekávají v pátek večer. Povodňovou bdělost meteorologové předpokládají v Praze, Středočeském, Plzeňském, Jihočeském kraji a v kraji Vysočina.

V noci na sobotu budou bouřky slábnout a postupně přejdou na Moravu a do Slezska. Při deštích by tam mohlo spadnout do 30 milimetrů srážek.