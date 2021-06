Přívalový déšť zatopil v Drnovicích na Vyškovsku domy i školku. Škody odklízelo téměř 70 hasičů

„Stále se uklízí, ale dnes (v sobotu) už by mělo být hotovo. Přistaveny jsou nyní dva kontejnery na poničené věci, možná přistavíme ještě jeden. Pomáhají nám dnes dobrovolní hasiči, ale všem hasičům bych chtěla velmi poděkovat,“ uvedla starostka.

Konec června a začátek července bude podle výhledu meteorologů chladnější, než je dlouhodobý průměr Číst článek

Přívalový déšť zde zatopil 20 rodinných domů, prostory stadionu a také mateřské školy. Do ní se ale bahno nedostalo, starostka uvedla, že voda šla horem přes světlík. „Škodu na obecním majetku ještě vyčíslenu nemáme, to až později, ale předpokládáme, že nijak vysoká nebude,“ uvedla starostka.

Přívalový déšť se obcí prohnal v pátek před polednem, starostka uvedla, že šlo o více než půl hodiny deště tak vydatného, že takový rodáci nepamatují. Krátce po poledni do obce vyjeli odstraňovat následky škod profesionální i dobrovolní hasiči, na místě jich bylo téměř 70. Odčerpávali vodu ze zatopených prostor rodinných domů, odstraňovali nánosy bahna a pomáhali s vynášením poničeného majetku do přistavených kontejnerů. Voda se v domech dostala do sklepů i garáží, zatopena tak byla i některá auta či motorky.

„K úklidu komunikace a prostranství před postiženými domy povolal velitel zásahu dva nakladače a kontejnery pro odvoz bahna mimo zasaženou oblast,“ uvedl v pátek mluvčí hasičů Filip Venclovský. Doplnil, že před 21.00 udělali hasiči závěrečné opláchnutí komunikace a poté se vrátili na své základny.