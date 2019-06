Praha i přes kritiku dokončí část slíbené privatizace bytů. U 804 z nich magistrát od prodeje ustoupí

Hlavní město dokončí privatizaci 445 bytů, s jejichž nájemníky začalo jednat. Naopak u 804 bytů, kde sice prodej v roce 2012 schválilo zastupitelstvo, ale jednání zatím nezačala, magistrát od prodeje ustoupí. Ve čtvrtek o tom rozhodlo zastupitelstvo. Proti zastavení části již schválených prodejů na jednání protestovali nájemníci bytů, proti plánu se postavili i opoziční zastupitelé. Praha 23:44 20. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Byty budou nově založeným družstvům prodány za původně schválených podmínek včetně cenových odhadů, a to do konce letošního roku. (ilustrační foto) | Foto: David W. Cerny | Zdroj: Reuters

Kolem privatizací v minulosti vznikl spor v koalici, když Piráti a Praha Sobě chtěly prodeje zastavit úplně, což odmítly Spojené síly pro Prahu (TOP 09 a STAN).

Město podle schváleného materiálu v roce 2012 rozhodlo o privatizaci celkem 3918 bytů ve čtyřech vlnách. Z tohoto počtu již bylo nájemníkům prodáno 2532 bytů, nyní se řešil doprodej zbylých 1386. V případě 582 bytů, kde již byl prodej zahájen, město privatizaci dokončí, u zbytku od ní dnešním rozhodnutím zastupitelů ustoupilo.

Podle radního pro bydlení Adama Zábranského (Piráti) je zvolený postup výsledkem koaliční dohody. Byty budou nově založeným družstvům prodány za původně schválených podmínek včetně cenových odhadů, a to do konce letošního roku. Město si zároveň v domech ponechá 68 prázdných bytů. Přes prázdniny má Zábranský od rady úkol dořešit, jakým způsobem to právně ošetří.

Proti záměru vystoupila předsedkyně zastupitelů ODS Alexandra Udženija, které se nelíbilo zastavení části privatizace. „Milá koalice, není vám stydno, jak se chováte k obyvatelům? Hazardujete se stovkami lidí a s jejich životy. Těmto lidem je jedno, kdo tu sedí, ale tady bylo na půdě magistrátu něco schváleno,“ řekla.

„Pokud je majetek v rukou lidí, ti se o to vždycky lépe starají,“ dodala. Zároveň předložila návrh, aby se dokončil alespoň zbytek třetí etapy privatizace, který neprošel.

Nájemníci na jednání

Jednání se zúčastnili také zástupci nájemníků, kteří předložili petice pro dokončení všech privatizací. Zaplnili prostor pro veřejnost i chodby v zastupitelském sále a řada z nich se zúčastnila diskuse. Řekli, že několik let čekali na privatizaci, kterou jim Praha slíbila a kvůli které například prodávali chaty nebo si tehdy nepořizovali vlastní byty.

„Pokládám to za nefér jednání. Tyto dané sliby se mají dodržet. Slovo morálka mizí ze slovníků, zejména vašeho,“ řekl Oldřich Vodička.

Obyvatelka Ivana Svejkovská řekla, že radní Zábranský zapomíná, že město jim dalo slib, pokud by se tak nestalo, tak by se zařídili jinak. Zapomíná podle ní, že se za deset let změnily ceny a trh s nemovitostmi a lidé zestárli a dnes už nedostanou hypotéky. S tím souhlasil i opoziční zastupitel Patrik Nacher (ANO).

Metropole se v posledních letech potýká s bytovou krizí a rostoucími cenami bydlení. Vedení města to chce řešit zrychleným povolováním staveb a dalšími opatřeními, jejichž součástí je i zastavení privatizací městských bytů. Ty by měly sloužit zejména sociálně slabším a pro město potřebným profesím, jako jsou zdravotníci či učitelé.