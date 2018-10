Vltavu brázdí nový přívoz Vyšehrad. Trasa: smíchovská náplavka, Výtoň a Císařská louka

Přívoz Vyšehrad není součástí Pražské integrované dopravy, a proto na něm neplatí jízdenky městské hromadné dopravy.

Cena za jednu jízdu je 30 korun pro cestující od 15 let. O deset korun méně zaplatí za cestu lodí děti a senioři nad 70 let. Jízdenky se budou prodávat přímo na lodi.

Přívoz Vyšehrad bude v provozu každý den. Od neděle do pátku bude jezdit od 10.00 do 20.00 a v sobotu od 9.00 do 20.00. Bezbariérové převozní plavidlo Šemík má kapacitu 40 osob. Přívoz zajišťuje společnost Pražské Benátky.

Pražské přívozy jsou alternativou povrchového cestování mezi oběma vltavskými břehy, zejména tam, kde nevedou mosty. Během plavební sezony jezdí přívozy na osmi linkách. Podrobnosti najdete na stránkách Pražské integrované dopravy.

Během plavební sezony jezdí přívozy na osmi linkách | Zdroj: Pražská integrovaná doprava