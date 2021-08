Tramvaje pod Vyšehradem vystřídal kvůli výluce přívoz. Náhradní lodní doprava bude do konce srpna

Další velká tramvajová výluka změnila od soboty dopravu v Praze. Auta ani hromadná doprava nyní neprojedou Vyšehradský tunel na pravém břehu Vltavy, protože dopravní podnik tam opravuje koleje. Cestující ale mají několik nových možností, jak se z Podolí do centra města dostat - jedou z nich je náhradní lodní doprava. Praha 9:01 8. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místo obvyklých autobusů, které nahrazují tramvaje při výluce, jezdí mezi Podolím a Výtoní přívoz. | Foto: Vojtěch Tomášek | Zdroj: Český rozhlas

Ten, kdo v tramvaji na Rašínově nábřeží uslyší hlášení „V úseku Výtoň - Podolská vodárna je zavedena náhradní doprava“, pravděpodobně nebude očekávat, že ho do Podolí sveze jedině přívoz. Dopravní podnik je označil tak, jako to běžně dělá u náhradních autobusů - X21.

Náhradní dopravu zajišťují poměrně velké výletní lodě, které Pražané na Vltavě běžně vídají. Mají velké podpalubí, i prostornou vrchní část lodě. Mimo ranní špičku má přívoz čtvrthodinový interval, v pracovní dny ráno deset minut.

„Ve špičkových období by měly být nasazeny tři až čtyři lodě,“ doplňuje pro Radiožurnál vedoucí organizace provozu dopravního podniku Jiří Vodrážka. Cesta přívozem zabere zhruba sedm minut.

„Vůbec mi nevadí, že je to takové zdržení. Jsem nadšená,“ říká cestující Romana, která přívoz využívá při běžné cestě.

Náhradním přívozem se ale přicházejí svézt i lidé, kteří do Podolí míří jen kvůli němu. V pražském provozu je to totiž rarita.

„Jinak bych sem vůbec nejel. Přijel jsem se podívat na náhradní lodní dopravu. Je to perfektní,“ pochvaluje si cestující Vladimír.

Místo tramvaje přívoz! I na to teď v Praze narazíte, mezi Výtoní a Podolskou vodárnou jezdí náhradní lodní doprava X21. Zavřený pro auta i MHD je totiž Vyšehradský tunel, můžete ho ale projít pěšky nebo projet na kole - provoz tam řídí semafor. @Radiozurnal1 @iROZHLAScz @CRoPlus pic.twitter.com/PZICfNdYOV — Vojtěch Tomášek (@vojtech_tomasek) August 7, 2021

Když Praha náhradní dopravu plánovala, uvažovala i pontonovém mostu.

„Hledali jsme různé cesty, jak vyřešit náhradní dopravu. Dokonce jsme oslovili Armádu České republiky, zda by nebylo možné vybudovat pontonový most. Ale v tomto území by musel pontonový most být do zatáčky. A tím je to neřešitelné, takové mosty neexistují,“ popisuje náměstek pro dopravu Adam Scheinherr z Prahy Sobě.

Cestující ale na výběr přece jenom mají. Z Modřan do Braníka a k Podolské vodárně jezdí náhradní tramvajová linka 21 - a odtamtud posílený autobus 134 ke stanici Pražského povstání na metru C.

Tato cesta je pro lidi, kteří jedou až do centra, rychlejší než přívoz. Tunelem můžou k Výtoni vyrazit také pěšky nebo si zadarmo půjčit jízdní kolo. V zúženém úseku přímo v tunelu chodce i cyklisty řídí semafor.

PŘI VÝLUCE POMŮŽE TAKÉ NÁHRADNÍ LODNÍ DOPRAVA | V úseku Výtoň - Podolská vodárna dojde od 7. 8. k obousměrnému přerušení provozu tramvají.

➡️Důvodem je oprava tramvajové trati v oblasti Vyšehradského tunelu. Dopravní opatření potrvá do 27. 8.

ℹ➡ https://t.co/I31genWqr4 pic.twitter.com/JL6ZeadSWk — Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (@DPPOficialni) August 2, 2021

Ve Vyšehradském tunelu dělníci vyměňují opotřebované kolejnice. Naposledy to dělali v roce 2008.

„Je to potřeba dělat v momentě, kdy boční opotřebení překoná povolenou toleranci. Tam už není možné to napravit třeba napařováním. A to se po 13 letech stalo. Tramvajový provoz ve Vyšehradském tunelu je velice intenzivní,“ přibližuje technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský.

Přívoz nebo sdílená kola místo tramvají budou Pražané využívat až do pátku 27. srpna, pak se do Vyšehradského tunelu vrátí tramvaje i auta.