Příznivci: Evropskou unii stabilně podporují, nejsou ale slepí k jejím nedostatkům

K fungování Evropské unie mají výhrady a neshodnou se na tom, čím by se měla sedmadvacítka přednostně zabývat. Členství ale považují za prospěšné a jsou mu nakloněni. Jedenáct procent české společnosti tvoří tzv. Příznivci. Ukázaly to výsledky unikátního výzkumu Rozděleni Evropou pro Český rozhlas od sociologů analytického ústavu STEM. Rozděleni Evropou Praha 5:00 26. února 2024

Unikátní výzkum Rozděleni Evropou analytického ústavu STEM pro Český rozhlas: skupina Příznivci | Foto: Toy Box | Zdroj: Český rozhlas

Příznivci mají k EU stabilní a převážně pozitivní postoj, od nejvíce prounijní skupiny Euronadšenců se odlišují tím, že méně oceňují přínosy, které členství přináší. Mají také o něco nižší důvěru k domácím institucím a politikům, i když jde ve srovnání se zbylými skupinami stále o vysokou podporu.

Svá očekávání od Evropské unie do značné míry sdílejí s Euronadšenci. Výzkumníci ale upozorňují, že nejsou tak silná, protože se Příznivci méně domnívají, že je EU dokáže naplnit. Nic velkého by na Unii neměnili, soustředili by se spíše na menší úpravy.

„Příznivci tvoří s Euronadšenci téměř pár. Jsou si ve svých postojích velmi blízcí a liší se mírou kritičnosti či intenzitou svého vztahu k EU. Do postojů Příznivců pronikají i skeptičtější tóny, ale rozhodně nezpochybňují přítomnost Česka v Unii,“ upozornil pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál sociolog Martin Kratochvíl.

Příznivci jsou nejmladší skupinou, ze čtvrtiny ji tvoří ročníky ve věkové kategorii 18–29 let. Je mezi nimi nadprůměrný podíl studentů a i z toho plyne, že mají nejčastěji středoškolské vzdělání s maturitou či vysokoškolské.

Jejich ekonomická situace je převážně dobrá, zdražování samozřejmě pocítili, ale v současné době je obvykle nestíhají hlubší finanční problémy.