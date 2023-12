Antimonopolní úřad má řešit komplexnější kauzy, říká Neruda. Ničemu se nevyhýbáme, brání se Mlsna

Kdo může za drahé ceny potravin? Poté, co se z toho vzájemně obviňují všichni účastníci takzvané vertikály od zemědělců přes potravináře až k obchodníkům, snesla se kritika i na antimonopolní úřad. „Úřad by se měl soustředit na komplexnější kauzy,“ tvrdí expředseda Neruda. Předseda antimonopolního úřadu Mlsna se ale nedomnívá, že by se antimonopolní úřad vyhýbal řešení velkých problémů. Diskutovali spolu v Pro a proti na Českém rozhlase Plus.

Pro a proti Praha 21:40 18. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít