Ovčáček o protestech proti Benešové: Není rok 1948, v demokracii se náměstí neustupuje

„Tenhle účet bez hostinského, odsuzování, které můžeme vidět na náměstích, pokřikování o zlodějích na premiéra, aniž by proběhl řádný soud, který by nezávisle rozhodl – to je důvod, proč jsem se tak ostře vyjádřil proti demonstracím,“ vysvětlil Jiří Ovčáček ve vysílání Českého rozhlasu Plus, proč odsoudil protesty proti ministryni Benešové.

Podle něj jde o vlamování se do české justice konkrétními požadavky a snahu justici ovlivnit. „Paní Benešová je kredibilní osoba, už byla ministryní spravedlnosti a má své názory. Že nehlasovala pro vydání premiéra, to je její názor. Není to diskvalifikace, je to odbornice,“ řekl mluvčí prezidenta.

Právě její odmítnutí vydat Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání a výroky o možnosti objednat si v Česku stíhání na míru se nelíbí druhému diskutujícímu – Mikuláši Minářovi. Je předsedou spolku Milion chvilek pro demokracii, který mimo jiné pořádá i zmíněné demonstrace proti jmenování Benešové. Věří, že demonstrace mohou justici pomoci, pokud bude vyhověno jejich požadavkům.

‚Ještě nic neučinila‘

Naproti tomu Ovčáček považuje demonstraci za paradoxní už proto, že Benešová za krátkou dobu ve funkci žádné kroky ani nestihla udělat. „Ve funkci je zhruba týden, za tu dobu neučinila vůbec nic. Tady se demonstruje proti něčemu, co se ještě nestalo,“ řekl mluvčí.

Spolku Milion chvilek pro demonstraci ale vadí osobnost Benešové kvůli její minulosti. „Vadí nám, že žena s minulostí, jakou má Benešová, se stala ministryní. Navíc den poté, co policie navrhla obžalovat premiéra. Soudíme ji za to, že už dva roky činí kroky v jeho prospěch,“ uvedl Minář. Nelíbí se mu ani to, že premiér ze dne na den vyměnil bez závažného důvodu ministra.

Minář zmínil také vazbu Benešové na kauzu ROP Severozápad, kdy zastupovala Ústecký kraj a hejtmanku Janu Vaňhovou (ČSSD) a pomáhala sepsat trestní oznámení proti Leu Steinerovi, který na podvody upozornil.

„Nebylo jí ani hloupé na jedné straně zastupovat firmu Metrostav se svoji advokátní kanceláří a na té druhé prosazovat ve sněmovně zákon, který se měl firmy dotknout a měl zamezit tomu, aby byly firmy odpovědné za korupční jednání,“ vysvětlil.

„Je to absurdní a hloupé. Útočit na ni je prázdné,“ zareagoval mluvčí Hradu s tím, že Benešová jako advokátka hájila svého klienta. Dle jeho slov někdy musí pracovat i s „nelibými klienty“.

Zpochybnění moci

Podle Ovčáčka budeme také svědky toho, že současné protesty postupně opadnou. „Vrcholem demonstrací jsou volby do Evropského parlamentu, proto se tam tlačí politici ze STAN, TOP 09 a ODS, aby promluvili, oslovili potenciální voliče,“ vysvětlil.

„Na první demonstraci politici nebyli, abychom ukázali, že protest organizuje občanská iniciativa,“ ohradil se proti zpolitizování akcí předseda spolku.

K názorovému střetu mezi mluvčím Pražského hradu a Mikulášem Minářem došlo i v otázce zpochybňování volebních výsledků a legitimně zvolené vlády.

„Občanská společnost projevila svůj názor ve volbách. Pro mě je ta občanská společnost milion hlasů pro premiéra a dva a půl milionu pro prezidenta. V demokratické společnosti se prostě neustupuje náměstí, není rok 1948,“ přirovnal ve vyostřené výměně názorů současnou situaci Jiří Ovčáček.

Lze skutečně srovnávat nynější vyjadřování nesouhlasu s komunistickým pučem? A mají v médiích demonstrace až moc velký prostor? Poslechněte si celý záznam Pro a proti Českého rozhlasu PLUS.