Vodu musíme udržet v krajině, ne ji čerpat z Dunaje, zpochybnil přínos kanálu Dunaj–Odra–Labe expert

Česko by mohla protkat síť vodních magistrál, které by z něj udělaly evropskou křižovatku. Odpůrci považují vodní koridor Dunaj–Odra–Labe za nesmyslný, ale jeho zastánci dostali do rukou pádný argument. Jeho stavba by se podle ministerstva dopravy vyplatila – ať už z pohledu dopravního, vodohospodářského, energetického či rekreačního. Celá investice by přišla stát na 582 miliard korun.

pro a proti Praha 18:03 2. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít