Nová kárná řízení soudců a žalobců nebezpečně posilují vliv ministra na justici, varuje soudce

Soudci, státní zástupci nebo exekutoři by v kárných řízeních měli být nově konfrontováni ve dvoustupňovém řízení. Zavádí to novela, jež chce zvýšit efektivitu řízení týkajících se představitelů justice. „Jediný účel je, aby ministerstvo spravedlnosti mohlo vykonávat správu justice v širším slova smyslu,“ řekl pro Český Rozhlas Plus náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav (ODS). S tím ale nesouhlasí prezident Soudcovské unie Libor Vávra.

