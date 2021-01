Poslanec Janda: Český sport smrdí korupcí. Kauza Hnilička ukazuje, že ti nahoře mají povolené vše

Prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král je přesvědčen, že by dnes už bývalý poslanec ANO Milan Hnilička měl nadále zůstat ve vedení Národní sportovní agentury. Poslanec ODS a předseda úseku skoku na lyžích Svazu lyžařů Jakub Janda to odmítá: „Hnilička je vlastně ministrem sportu. Porušil pravidla v nouzovém stavu, pro který sám hlasoval.“ Praha 18:24 29. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec Janda uznává, že Hnilička má své kvality, ale porušil prý něco, co je v jeho pozici neporušitelné | Foto: Petr Topič / MAFRA | Zdroj: Profimedia

Hnilička se v sobotu účastnil narozeninové oslavy někdejšího vlivného politika ČSSD Petra Bendy v teplickém hotelu Prince de Ligne. Na večírku byli také třeba expremiér Jiří Paroubek, někdejší hokejista a nyní člen Rady České televize Jiří Šlégr nebo šéf liberecké krajské policie Vladislav Husák.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Měl by Milan Hnilička rezignovat na funkci šéfa Národní sportovní agentury poté, co porušil vládní protiepidemická nařízení? Poslechněte si Pro a proti Karolíny Koubové

Prezident hokejového svazu Král souhlasí, že Hniličkovo provinění je závažné. „Řekl jsem mu to i osobně a razantně tak, že do éteru bych si to nedovolil. Pro mě je na misce vah prostředí sportu a politiky. Mě zajímá sportovní prostředí a věřím, že Národní sportovní agentura začala fungovat tak jako nikdy. Pro sport je tedy dobré, aby ve funkci Hnilička setrval,“ uvedl pro Český rozhlas sport.

Poslanec Janda uznává, že Hnilička má své kvality, ale porušil prý něco, co v jeho pozici je neporušitelné: „A pokud Národní sportovní agentura stojí a padá s jedním člověkem, tak je to smutné.“

Král si však myslí, že šéf agentury má velkou podporu sportovního prostředí. „Agentura funguje tak jako nikdy a to je jediný důvod,“ opakuje v Pro a proti Karolíny Koubové.

Fair play, nebo kontinuita?

„Pokud nějaký člověk porušuje nějaká pravidla, ale budeme ho omlouvat tím, že z jeho odvolání budou komplikace, tak proč jsme měnili ministry Prymulu nebo Kremlíka?“ ptá se opoziční poslanec Janda s odkazem na odchod ministrů za hnutí ANO.

‚Nebyl to žádný mejdan.‘ Končící šéf liberecké policie Husák byl po rozluččce s kolegy hospitalizován Číst článek

„Sport přece funguje na fair play a dodržování pravidel. Tady pravidla byla porušena a za to by předseda měl nést odpovědnost,“ dodává Janda.

Někdejší ministr a dnes poradce premiéra Roman Prymula byl v říjnu, tedy rovněž v době platných protiepidemických nařízení, zachycen, jak vychází z restaurace, kde se pozdě večer setkal mimo jiné s Jaroslavem Faltýnkem (ANO). Ten stojí v čele poslanců ANO. Prymula následně rezignoval.

Vladimír Kremlík skončil loni v lednu kvůli kritizované zakázce na dálniční známky.

Král v debatě Pro a proti Karolíny Koubové připomíná, že souhlasí, že ze strany Milana Hniličky došlo k fatálnímu porušení pravidel:

„Ale byl jsem dotázán, jestli má Hnilička odstoupit, a já řekl, že ne, ačkoliv o tom nerozhodujeme. Diskutovali jsme o tom a dospěli jsme k tomu, že v zájmu českého sportu je, aby se práce dotáhla. Tečka.“

Janda: Český sport smrdí korupcí

To, že by akce v teplickém hotelu ukazovala k zákulisním vazbám českého sportu na podnikatelský sektor, Krále prý nenapadlo.

„Pan Benda asi nemá dobrou reputaci, ale v životě jsem s ním nemluvil. Hnilička se s ním zná dlouho, ještě předtím, než si mohl myslet, že bude v politice. Nemyslím, že by se tam děly nějaké tajné akce,“ shrnuje prezident Českého svazu ledního hokeje.

„Zúčastnění prý nejdřív jeli na přátelskou návštěvu, pak prý pracovně jednat. Ale o sportu a dotacích by se mělo jednat v kanceláři, ne na oslavě. Opět se ukázalo, že ti nahoře mají povolené všechno, a také to, že český sport stále smrdí korupcí,“ konstatuje Jakub Janda (ODS).