Chybí mi vysvětlení, kdy je výrok hloupý a kdy už jde o trestný čin, říká novinář Erik Best

Poslanec strany Svoboda a přímá demokracie Miloslav Rozner bude kvůli výroku o romském koncentračním táboře v Letech přece jen vyšetřován policií. Měla by Poslanecká sněmovna svého člena vydat k trestnímu stíhání? V pořadu Pro a proti o tom diskutovali senátor Tomáš Czernin (TOP 09) a novinář Erik Best. Pro a proti Praha 12:48 18. prosince 2018

„Pan Rozner se svým výrokem dopustil trestného činu zpochybňování holokaustu a zlehčování zločinů nacismu. Měl by si to obhájit před trestními orgány, takže by ho poslanci vydat měli,“ konstatoval místopředseda TOP 09 a senátor Tomáš Czernin.

On sám byl jedním z mnoha, kdo na Roznera v únoru podali trestní oznámení. Poslanec totiž při kritice rozhodnutí někdejší vlády o odkupu vepřína nedaleko pietního místa v Letech použil spojení „neexistující pseudokoncentrák“.

Senátor zároveň připomněl, že Roznerův výrok sice zazněl na uzavřeném stranickém jednání, ale byl natočen a publikován. „Málokdo si natáčí to, co si šeptá pod peřinou.“

Podle Czernina se česká společnost dostává opět do stejné situace jako za komunismu, kdy si každý mohl zpochybňovat to, co bylo. „Proto jsem učinil trestní oznámení,“ vysvětlil.

Senátor také zmínil, že jakmile se na jednom místě soustředí lidé jedné rasy nebo z důvodů odlišnosti od ostatních, jde o koncentrační tábor. „V Letech lidé umírali, byli nuceni k otrocké práci a čekali tam na transport do jiných zařízení, takže nikdo nemůže říkat, že to nebyl koncentrák,“ věří senátor Tomáš Czernin.

Podle historiků vznikl tábor v Letech v roce 1940 nejdříve jako kárný pracovní pro muže, kteří nemohli prokázat zdroj obživy. V roce 1942 se tábor změnil na sběrný tábor pro Romy. Prošlo jím 1308 romských mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo, přes pět stovek skončilo v Osvětimi.

Má být zákon tak přísný?

Novinář Erik Best je přesvědčen, že jde o velmi složitou situaci. „Jedna věc je, co řekl pan poslanec, což je podle zákona stíhatelné, takže ho lze skutečně stíhat,“ myslí si.



„Ale jako Američan se na to dívám i tak, že nějaké jednání je uzavřené a jiné je zase veřejné. Podle českých zákonů je něco trestný čin, je-li to řečeno před více než třemi lidmi,“ dodal.

Otázkou podle Besta je, jestli zákon má být tak přísný. „Když třeba doma před dětmi vychválím pana Kajínka, tak děti jako Pavlik Morozov podají trestní oznámení na své rodiče, kteří pak budou stíháni.“

Politici prý často soukromě říkají věci, které by nechtěli slyšet v rádiu. „Pan Trump je známý tím, že takové věci říká často, někdo je pak vytahuje a prezident z toho má obrovské problémy.“



„Mně prostě chybí to vysvětlení, kdy je výrok hloupý a kdy je tak závažný, že jde o trestný čin. A to musí říci policie, státní zástupce a soud,“ shrnul Erik Best.