Ústavní právník: Nemůžeme si dovolit nefunkční sněmovnu. Neřešme, kdo komu kdy rozšlapal kyblíček

Schválit novelu pandemického zákona trvalo poslancům 35 hodin, dát důvěru vládě Petra Fialy (ODS) zabralo 24 hodin. Jde o výsostné právo opozice, nebo jsou obstrukce zneužívaný nástroj, který ochromuje jednání sněmovny, a tedy i demokracii? Pro a proti Praha 15:19 4. února 2022

„Je potřeba udělat reformu jednacího řádu, podobně jako to udělala většina parlamentů v Evropě, aby se podobným obstrukcím zamezilo,“ navrhuje ústavní právník Jan Wintr.

Jsou obstrukce zneužívaný nástroj, který ochromuje jednání Sněmovny a tedy i demokracii? Je potřeba provést reformu sněmovního jednacího řádu?

Místopředseda poslaneckého klubu ANO Patrik Nacher s tím nesouhlasí. Namítá, že změna jednacího řádu by nyní byla příliš účelová a namířená proti současné opozici, do níž se po osmi letech ve vládě propadlo jeho hnutí ANO. „Jestli změnu, tak od příštího volebního období. Aby to nebylo účelové.“

Jan Wintr ale důvody pro odklad nevidí. „Většina by měla mít možnost v nějakém reálném čase prosadit ty zákony, na které má většinu,“ věří právník. „Tedy hlasovat podle rozpravy nebo mít možnost v konsenzu či většinově stanovit maximální dobu rozpravy.“

Opozice by také měla mít garantovanou možnost diskutovat v atraktivním čase hodinu či dvě o tématu, které si vybere. „Tím může opozice účinně kritizovat vládu a viditelně před veřejností,“ dodává Wintr.

Poslanec Nacher vypočítává případy obstrukcí za poslední dekádu. „Proč se ale nevedla debata o obstrukcích, která se tu teď týden vede, už v minulých obdobích?“

„Teď máme za sebou ani ne dva měsíce nového volebního období a už jsou někteří hodně netrpěliví a začínají mluvit o změně jednacího řádu. Z toho ta účelovost ční na několik kilometrů,“ kritizuje.

Wintr: Sněmovna dobře nefunguje

Ústavní právník věří, že je čas na změnu perspektivy: „Neřešme, kdo komu kdy rozšlapal kyblíček a že máme tedy právo zase šlapat na kyblíček těm druhým. Ukazuje se, že sněmovna dobře nefunguje a snadno se zablokovává. A další čtyři rok nefunkční sněmovny si dovolit nemůžeme, proto by mělo dojít k změně jednacího řádu.“

„O obstrukcích se diskutuje, kritizují se, ostatně byla obstrukce proti EET, kde se vládní většiny ČSSD a ANO zastal Ústavní soud. Takže obstrukce jsou dlouhodobá bolest a čím dříve se jich zbavíme, tím lépe pro naši demokracii,“ vysvětluje Wintr.

Nacher obhajuje vyjednávací postup hnutí ANO při schvalování novely pandemického zákona. „Všechny naše výstupy nebyly čtené, byly to věcné věci a dotazy. Ale ani koalice nás neobvinila, že bychom dělali obstrukci.“

„Tady hned jde od počátku vláda válcovacím způsobem a pandemický zákon, se kterým ta samá vláda ještě v opozici měla problém, když byly plné nemocnice a nízká proočkovanost, tak dává ten samý nástroj rok poté a hrozně se diví,“ kritizuje postup vlády poslanec.

„Domnívám se, že obstrukce nejsou legitimní nikdy,“ soudí ústavní právník.

„V krajních situacích jsou použitelné, ale to jen tehdy, kdy chybí veškeré ostatní nástroje, jak prosadit myšlenku nebo hodnoty, které obstruující nesou. V našem případě, kdy si menšina myslí, že většina prosazuje protiústavní zákon, tak se vždy může obrátit na Ústavní soud,“ doporučuje místo obstrukcí Jan Wintr.

„My se chováme gentlemansky a i u takového zákona, jako je pandemický, jsme dodržovali párování. I přestože tím ztrácíme u lidí sympatie, tak základní politické gentlemanské dohody dodržujeme,“ obhajuje vyjednávací taktiky klubu ANO jeho předseda Patrik Nacher.

Poslechněte si celou debatu. Ptá se Karolína Koubová.