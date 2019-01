Ruská propaganda je nákaza, proti které je třeba se vakcinovat, říká senátor Fischer

Evropa má před sebou volební rok. Hrozí, že volby do Evropského parlamentu, prezidentské a parlamentní volby na Ukrajině a v řadě dalších evropských států ovlivní Rusko? V pořadu Českého rozhlasu Plus o tom diskutovali senátor Pavel Fischer (nez.) a poslanec Daniel Pawlas (KSČM). pro a proti Praha 21:00 10. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Senátor Pavel Fisher | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Podle nezávislého senátora Pavla Fischera bude ruská propaganda i nadále využívat nových technologií, pokud jí k tomu necháme prostor: „Evropská společnost má dnes oslabenou imunitu a my musíme pracovat na tom, aby si občané uvědomili, že je zde nákaza, proti které je třeba se vakcinovat,“ připodobňuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Pro a proti

Upozorňuje na vyšetřování možného ruského ovlivňování amerických prezidentských voleb, které podle Fischera probíhalo ve třech krocích. Šlo o krádeže dat a kybernetickou špionáž, masivní propagandu na sociálních sítích a prostřednictvím televizní sítě RT nebo serveru Sputnik, a dále o útok hackerů na volební systém.

„Je to jako když k vám přijde řemeslník a má vercajk na všechno. Rusko dnes operuje s vercajkem, který není kompatibilní s demokratickými hodnotami Evropské unie. Musíme si hlídat veřejný prostor, aby nám tu neoperovali automaty a zakuklení trollové napadající veřejnou debatu,“ vyzývá senátor.

Senát vyzval ústavní činitele, aby brali zprávy tajných služeb vážně. Konkrétně nikoho nejmenovali Číst článek

Fischer uvádí i případ francouzské političky Marine Le Penové: „Dluží peníze bance, která zmizela a pohledávku odkoupila skupina obchodující se zbraněmi v Sýrii. (...) Je v našem zájmu, abychom tyto věci dostali pod kontrolu, aby obchodníci se zbraněmi nefinancovali nejsilnější opoziční hlas v Evropské unii. O to se teď jedná.“

Čína je nebezpečnější

„Ovlivňování a propaganda byla, je a bude. Mocnosti mezi sebou soupeří o nadvládu nad světem a jako je propaganda ruská, tak je i propaganda Washingtonu, Berlína, Prahy, Varšavy. Každý stát se snaží ukořistit co nejvíce,“ reaguje poslanec Daniel Pawlas (KSČM).

Zprávy českých tajných služeb ohledně ruských agentů prý každý rok tvrdí to samé, zůstávají ale v rovině obecných varování bez konkrétních příkladů. „Nedělejme si iluze, že zde nepůsobí. Ale jejich činnost není nijak výrazně aktivnější než v předchozích letech. Máme vše pod kontrolou,“ tvrdí poslanec.

Pawlas naopak do budoucna varuje před rostoucím vlivem Číny. „To je globální hráč, který je finančně i lidským potenciálem vybaven natolik, že se brzy může stát světovým hegemonem. Pokud jím už není,“ podotýká.

„Demokratická společnost má právo na informace. A z druhé strany slyším, že by měl někdo určovat, co je ta správná informace, která se dostane k posluchači nebo divákovi, a co ne. S tím nemůžu souhlasit. Občan má právo vybrat si informace,“ zdůrazňuje Pawlas.

Podle Fischera by se ovšem problém dezinformací neměl řešit cenzurou, ale regulací, a přirovnává to k regulaci reklamy v tisku. „To, o čem mluvíme, je vlastně politická reklama. Nebraňme se tomu, že tu logiku, kterou všichni respektujeme v tištěných médiích, začneme promýšlet i pro ta digitální,“ vysvětluje.

„Nemyslím si, že by byl občan hloupý a že by si nedokázal vyhodnotit, co je dobrá a špatná informace. Je třeba hledat ve více zdrojích a tím najít pravdu,“ oponuje Pawlas.