Vondráček se stal ruskou loutkou, tvrdí Pirát Lipavský. ‚Je to negativní kampaň,‘ oponuje Plzák z ANO

Člen poslaneckého výboru pro evropské záležitosti a také zahraničního výboru za ANO Pavel Plzák podle vlastních slov nechápe, proč je kolem cesty předsedy Vondráčka takový humbuk.

„Myslím, že je to negativní kampaň, ale kdo ji vede, to zatím nevím. Ale řeknu vám, že když se se stejným předsedou Dumy Vjačeslavem Volodinem sešel tehdejší předseda sněmovny Jan Hamáček (ČSSD), neslyšeli jsme o tom v médiích vůbec nic. Nebo vy ano?“ ptal se ve vysílání Českého rozhlasu Plus poslanec.

Podle něj to nebyl nějaký sólový let, ale výjezd dvou poslaneckých výborů v rámci parlamentní diplomacie.

„Nemyslím si, že by cesta předsedy Vondráčka poškodila zájmy ČR, naopak jim velmi prospěla." poslanec Pavel Plzák (ANO)

„Ten výjezd byl schválen organizačním výborem, kde mají své zastoupení i Piráti, a neozval se nikdo. Program připravovalo české velvyslanectví v Moskvě a takovou delegaci vždy vede některý z místopředsedů sněmovny, nebo sám předseda. Ten se ale musí setkat s protistranou, která je na stejné úrovni. Jinak by se to bralo jako urážka a je tak logické, že jednal s předsedy jedné i druhé komory. To, že jsou to lidé na sankčním seznamu EU i USA, s tím ale nemá nic společného.“

‚Nekompetentní chování‘

„Jestli tady někdo vede kampaň proti Radku Vondráčkovi, tak je to leda Vondráček sám. A to svým nekompetentním chováním,“ myslí si poslanec České pirátské strany a místopředseda sněmovního branného a zahraničního výboru Jan Lipavský.

Nejenže s sebou podle Lipavského nevzal novináře, ale dodnes nezveřejnil ani svůj program cesty. A navíc „pronesl v ruských médiích opravdu skandální výroky. Taky proto dnes navrhuji tento bod na jednání pléna. My se s Ruskem musíme bavit, ale na úrovni. Parlamentní diplomacie je pouze doplněk české zahraniční diplomacie“. Rusko prý dlouhodobě odmítá přijmout naše premiéry, ministry nebo náměstky.

Vědomá volba

„Oni se s námi nebaví a naše vzájemné vztahy jsou dlouhodobě zmraženy. Jedinou výjimkou je, když se návštěva uskuteční podle jejich scénáře. Proto tam jezdí Miloš Zeman, proto jim tam teď sehrál tak užitečnou roli náš předseda sněmovny.“

„Cesta Radka Vondráčka naše zájmy velmi poškodila. Je to ostuda. Přitom ale neříkám, že se s Ruskem nesmíme bavit, ale musí to být na úrovní. A tohle na úrovni nebylo." poslanec Jan Lipavský (Česká pirátská strana)

Podle Piráta Lipavského prý ale Vondráček měl ještě před cestou „tu volbu, nesetkat se s lidmi, kteří jsou na sankčním seznamu“. „To ale neudělal a odjel. Byla to vědomá volba a dobře věděl, s kým se schází. Navíc, je to teprve třetí tak vysoký ústavní činitel státu EU, kteří se letos s Volodinem vůbec setkali. (...) Bavme se s Ruskem za rovných podmínek a ne, když oni píšou scénář. Vondráček se stal jejich loutkou.“

Piráti ale nechtějí současný spor vyhrotit do nějakého návrhu na odvolání předsedy sněmovny, zároveň je prý konečně čas i na nové schůzky stran koordinace zahraniční politiky ČR, poté, co máme nového ministra. „Konečně tak bude čas a příležitost vymezit se i vůči prezidentu republiky, který si tady dělá víceméně to, co chce,“ dodává Lipavský.

Na jednání ve sněmovně se prý těší i poslanec hnutí ANO Plzák. „Radek Vondráček to obhájí a vysvětlí, že Rusko je pro nás prioritní zemí z hlediska našich hospodářských zájmů,“ uzavřel.