Regulujme energy drinky jako cigarety, volá Richterová. Haas: Nechme to na každém

Zlepší zdraví dětí a mladistvých zákaz prodeje a podávání energetických nápojů, jak navrhuje skupina poslanců? „Energetické nápoje jsou krátkodobé i dlouhodobé riziko pro děti,“ říká předkladatelka návrhu zákona Olga Richterová (Piráti) s tím, že je nutné omezit i jejich reklamu. „Předkladatelé chtějí regulující stát. My jsme pro individuální svobodu rodičů a dětí,“ argumentuje poslanec Karel Haas (ODS) v pořadu Pro a proti. Pro a proti Praha 6:50 21. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Haas (ODS) a Olga Richterová (Piráti) | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Je nutné zákonem omezovat prodej energetických nápojů?

Olga Richterová (Piráti): Rozhodně ano, je to jako alkohol a cigarety. Je shoda napříč parlamentními stranami na podpoře regulace prodeje. Jde zejména o prodej dětem a mladistvým do 16 let. V řadě zemí už je to zakázáno.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Zakázat energy drinky dětem? V Pro a proti o tom debatují poslanci Olga Richterová (Piráti) a Karel Haas (ODS)

Odborníci říkají, že je to obrovský problém, protože potom narůstají zdravotní potíže související se stále rostoucí oblibou energetických nápojů u dětí. Také tu máme obrovský marketingový segment, propagují to influenceři, dětem vyskakují cílené reklamy... Je tam evidentně cílený marketing přímo na děti.

Karel Haas (ODS): Nikdo z nás, odpůrců toho návrhu zákona, nepopírá data o chemickém složení nápojů. Náš postoj je ale jednoduchý – předkladatelé návrhu by chtěli regulující stát, drastické sankce a nedůvěřují rodičům ani dospívajícím dětem.

My jsme ti, co bojují za individuální lidskou svobodu. Za individuální lidskou odpovědnost dětí a rodičů.

Ty regulace a drastické sankce, které předkladatelé navrhují, jsou podle nás nesmyslné ve svobodné lidské společnosti, kterou Česká republika pořád je.

Ale v tom základu, že nápoje opravdu vhodné nejsou a mohou být i škodlivé, se shodnete?

Haas: Nepopíráme data složení nápojů, to bychom byli hlupáci. Ale všechny výrobky včetně energetických nápojů podléhají na území členských států Evropské unie evropské autoritě a všechny výrobky prošly testováním Evropského úřadu pro bezpečnost potravin.

Dlouhodobé následky

Není individuální odpovědnost, jak říká poslanec Haas, základ, na kterém bychom měli stavět? Spíš než na další regulaci?

Richterová: Toto jsou přesně druhy zavádějících argumentů, které dnes už naštěstí neslýcháme s cigaretami a alkoholem. Je zajímavé, že poslanci ODS navrhují právě změny v souvislosti s tím, že se nemají dětem prodávat cigarety a alkohol, ale ne u energetických nápojů. I když se odborníci shodují, že to zdraví škodí.

Poslanci řeší omezení prodeje energetických nápojů. Chtějí změnit věkovou hranici Číst článek

U složení nápojů je jen miniaturním upozornění, že jsou zdraví škodlivé, a z toho si má někdo něco odvodit? My říkáme, že regulace a osvěta jdou ruku v ruce. U dětí se dříve nevědělo, jak mají citlivou vyvíjející se nervovou soustavu. Nebo že si lze vybudovat na „energeťácích“ závislost na celý život.

Je to byznys s dětským zdravím. A jde o to, že ten segment teď může přijít o své zákazníky, které si takto chystá a čeká, že budou v dospělém věku konzumovat dál. Na to jsou čísla, že takhle se dají sehnat snadno zisky.

Jsou tam závažné krátkodobé při předávkování nebo kombinaci s alkoholem i dlouhodobé dopady. A odborníci dávají do souvislosti s energetické nápoje i onemocnění v oblasti psychického zdraví.

Pane Haasi, vrátím vám ta slova o individuální odpovědnosti a regulaci. Proč tedy nezrušit zákaz prodeje alkoholu a cigaret?

Haas: Po ničem takovém se nevolá. A čekal jsem ten podpásový argument o byznysu s dětským zdravím – nic takového odpůrci návrhu zákona nepropagujeme.

Olga Richterová tady několikrát argumentovala vědeckými daty, ale předkladatele návrhu žádnou oficiální studii, která by potvrzovala srovnatelnou nebezpečnost energetických nápojů s alkoholem nebo tabákovými výrobky, nikdy nepředložili. Žádná taková studie totiž neexistuje.

24:19 Omezení sociálních sítí pro děti? Jedna z možných cest, míní Holý. ‚Zákaz nic neřeší,‘ namítá Šmahel Číst článek

A znovu opakuji, chceme-li se opírat o vědecká data, tak snad všichni důvěřujeme evropské autoritě pro bezpečnost potravin, úřadu EFSA. Ta jediná dělala zatím studii na úrovni celé Unie.

Předkladatelé návrhu zákona chtějí směřovat k tomu, že za podání, nikoliv prodej, energetického nápoje bude hrozit pokuta až 150 tisíc korun, v podnikatelském světě až 800 tisíc korun. Nevím, jestli chceme žít v takovémhle světě, předkladatelé zřejmě ano.

Richterová: Zareaguji rychle na tento právnický argument. Je to řazeno úplně stejně jako alkohol a cigarety, abychom neměli z právního řádu holubník. V praxi se u nás u alkoholu a cigaret řeší jen ten prodej.

A k tomu doporučení a datům. Přímo na plechovkách je napsáno, že to není vhodné pro děti a těhotné a kojící ženy. Co se týče zdraví škodlivosti, byl i nespočet veřejných kulatých stolů.

Nebude zákaz energy drinků pro děti naopak lákavý? Stihne se návrh zákona ve Sněmovně projednat do konce volebního období? Poslechněte si celý pořad Pro a proti Českého rozhlasu Plus.