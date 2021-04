Když zvládne PCR testování ve školách Slovensko, my taky, věří bývalý koordinátor Hajdúch

Žáci se vrátili do škol a během týdne podstupují dvakrát antigenní test na covid. Záchyt nově nakažených je zatím velmi nízký. „I když se říká, že antigenní testy jsou méně citlivé, je přínosem i nízký záchyt, který pomůže vytrasovat žáka a jeho okolí, a tím omezit rozšiřování infekce,“ chválí současný systém poslanec Jiří Mašek (ANO). Podle Mariána Hajdúcha má ale masivní testování s tak nízkým počtem odhalených případů nulový epidemický přínos. PRO A PROTI Praha 17:31 24. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci Marián Hajdúch | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

„Zamysleme se, jestli budeme takto pokračovat dál, nebo půjdeme cestou komfortnějšího a citlivějšího testování,“ hodnotí přínos plošného antigenního testování ve školách Hajdúch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny v Olomouci a bývalý národní koordinátor pro testování.

Antigenní testy chápe jako možnost přemostění kapacity, která není v laboratořích. „Ale jen do doby, než se vybuduje. Abychom byli schopni přinejmenším od podzimu testovat a pracovat nejcitlivějšími možnými metodami, nezatěžovali děti a rodiče a drželi epidemickou situaci pod kontrolou,“ doplnil v Pro a proti na Českém rozhlasu Plus.

Kdy přejde Česko na plošné testování ve školách citlivějšími PCR testy, když laboratoře na něj mají dlouhodobě dostatek kapacity?

Poslanec, lékař a zastupitel Hradce Králové Mašek argumentuje kapacitou laboratoří. „PCR testy dosud fungovaly tak, že po převozu testu do laboratoře byl výsledek znám za 24 hodin. Antigenní test ale ukazuje výsledek hned,“ upozorňuje.

„PCR testy si umím představit ve velkých městech. Problém může být se svozem na venkově spolu se zmíněnou omezenou kapacitou laboratoří.“

Svoz testů ze škol do laboratoří přitom Hajdúch považuje za řešitelnou komplikaci: „Slovensko z velké části spouští testování PCR testy ve školách. A pokud to zvládnou tam, tak to zvládneme i my. Je také třeba začít využívat existující kapacitu laboratoří. Na jejím základě se může budovat kapacita nová. Ale když není poptávka, není nabídka.“

Připomíná ovšem, že ani antigenní, ani PCR testy neznamenají, že rizika zmizela. „Dítě s ranním negativním antigenním testem může být odpoledne pozitivní. Test nemá bariérovou funkci. Má ji jen tehdy, je-li kombinován s karanténou, což ve školách není možné,“ říká Hajdúch.

Mašek: Kapacity na PCR nejsou

Poslanec Mašek souhlasí, že kombinace obou typů testů je nejrozumnější řešení. „Na podzim by bylo fajn, kdybychom přešli na PCR, ale musí to být postupný přechod, kterého asi nebude snadné dosáhnout. Stoprocentní testování citlivějšími testy ovšem nebude ani na podzim,“ míní.

„Vláda jde cestou nákupu antigenních testů, protože systém na PCR testy ve větší míře není připraven,“ vysvětluje a dodává: „Laboratorní kapacity narostly až v poslední době, protože klesá počet požadavků.“

Hajdúch nicméně upozorňuje, že u PCR testů je logisticky méně náročný proces než antigenní testování ve školách.

„Rodiče, učitelé a žáci se vyjadřovali k proveditelnosti a dalším parametrům. Prakticky dominantně všichni preferovali PCR testy právě proto, že odběr je mnohem jednodušší. Škola by se tak stala sběrným místem, ne odběrovým,“ vysvětluje.

Mašek však opakuje, že používání PCR testů ve školách může být zavedeno teprve tehdy, až testování bude logisticky zajištěno včetně kapacit laboratoří. „Ale to nejde udělat teď plošně a je třeba se tomu věnovat. Věřím, že to ministerstvo udělá, ačkoliv to není jednoduchý krok,“ dodává.

Podle Hajdúcha by šlo ale přecházet na PCR testy postupně a časem kapacita naroste. „Data jasně indikují, že od začátku tohoto roku je prakticky denně více než polovina kapacity PCR laboratoří volných a v poslední době mnohem víc,“ zdůrazňuje.

„Využijme nejen kvůli využitelnosti a přesnosti této metodiky, ale abychom byli schopni mapovat šíření nebezpečných variant viru, které antigenní testování nepotvrdí.“