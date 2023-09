O udržení valorizace platů učitelů pochybuji, říká pedagožka. Poslankyně ale věří, že se to podaří

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) se začátkem školního roku čelí otázkám, jak chce zajistit kvalitu vzdělávání a slibovaný růst platů učitelů s navrhovaným rozpočtem. Ten oproti loňskému roku počítá pro jeho resort s poklesem o 11,6 miliardy. „Peníze se na to nenajdou,“ tvrdí pedagožka Petra Mazancová. „Ještě bych neházela flintu do žita,“ reaguje poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková (STAN) v pořadu Pro a Proti Českého rozhlasu Plus. Pro a proti Praha 19:03 8. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vláda deklarovala, že je pro ni školství priorita. Měla by to jasně ukázat,“ apeluje pedagožka (ilustrační foto) | Foto: Libor Kočí

Porostou platy učitelů na zákonem daných 130 procent průměrné mzdy? Poslankyně hnutí STAN a členka školského výboru Pavla Pivoňka Vaňková přiznává, že jednání o rozpočtu pro ministerstvo školství stále trvají. „Je to zákonem daná věc a neházela bych flintu do žita. Opravdu se snažíme, aby pedagogové dostali přidáno,“ tvrdí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Porostou platy učitelů na zákonem daných 130 procent průměrné mzdy? Diskutují poslankyně hnutí STAN ze školského výboru Pavla Pivoňka Vaňková a předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová

Think tank IDEA ale odhaduje, že aby se vládní sliby splnily, musel by resort dostat zhruba 30 až 50 miliard navíc. „Myslím, že se nenajdou. Stále také úplně nevíme, z čeho se těch 130 procent vypočítá,“ říká skepticky předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová.

Poslanci se v současné době rozhodují mezi třemi metodikami. „Buď se budou platy odvíjet od predikce do roku 2024, nebo jak se bude průměrný plat vyvíjet letos, anebo to bude jako u ústavních činitelů, kde se to počítá z tvrdých dat z roku 2022,“ vysvětluje varianty členka školského výboru Vaňková.

Výpočet z předešlých let by ovšem znamenal ve srovnání se zeměmi OECD pokles. Zákonodárci se proto podle Vaňkové přiklánějí k variantě, kdy bude 130 procent průměrné mzdy pro učitele dopočítáno z roku 2023.

Učitelé stárnou a blížíme se ke zdi. Dobrou školu lze vybudovat navzdory systému, říká Slejška z Eduzměny Číst článek

Použití letošních čísel by bylo podle Mazancové pro pedagogy dobrou zprávou. Kritizuje ale, že ministerstvo neprotlačilo jasnou metodiku do zákona.

„Slibovala jsem si od toho, že tyto neustálé diskuse přestanou. Je to takové každoroční kolečko, které vede k tomu, že ve společnosti vzniká pocit, že se učitelům přidává v podstatě pořád,“ poznamenává.

„Vláda deklarovala, že je pro ni školství priorita. Měla by to jasně ukázat,“ apeluje Mazancová. Rozumí sice současné ekonomické situaci, věří ale, že by vzdělávání nemělo být prioritou jenom koalice, ale i celé společnosti. „Vláda by měla jít příkladem a ukázat, že to se školstvím myslí opravdu vážně,“ dodává.

Poslankyně Vaňková s důležitostí vzdělávání souhlasí, nicméně dodává, že jednání pěti koaličních stran jsou složitá. „Věřím tomu, že dohoda nakonec vznikne a podaří se nám prostředky v rámci přerozdělování zdrojů alokovat právě na ministerstvo školství,“ uzavírá optimisticky.

Poslechněte si celou diskusi v audiozáznamu v úvodu článku. Moderuje Karolína Koubová.