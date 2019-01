Čeká nás tvrdý brexit, odhadují po pondělním výsledku čeští europoslanci Poc a Zahradil

„Hrozně rád bych viděl druhé referendum o odchodu, protože to první bylo založeno na lžích. Brexitáři prostě lhali a ví se, že pánové Farrage a Johnson používali nepravdivé argumenty. Referendum by dnes dopadlo úplně jinak a Britové by ho chtěli.“

Pavel Poc (ČSSD)