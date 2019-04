Starostové chtějí snížit volební věk. ‚16letý člověk ve svém městě problémy vidí,‘ vysvětluje Rakušan

Zástupci politických stran v Česku budou diskutovat o snížení věkové hranice pro získání volebního práva. Starostové a nezávislí (STAN) navrhují, aby k volebním urnám mohli chodit lidé už od 16 let. Přišel již ten správný čas pro mladší voliče a voličky, nebo jde o příliš riskantní experiment? Právě to bylo hlavním tématem středečního pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus.

