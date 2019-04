Pro digitalizaci státní správy je připraveno 800 nových nástrojů, tvrdí Havlíček z Rady pro výzkum

Nejvyšší kontrolní úřad by se místo záležitostí odborných měl zaměřit spíše na ty formální. Takový je názor místopředsedy vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Karla Havlíčka, který ve Dvaceti minutách Radiožurnálu reaguje na zprávu NKÚ. Ta mimo jiné poukázala na pomalou digitalizaci státní správy. Praha 22:04 2. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček, místopředseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace, předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„NKÚ se pouští do příliš odborných diskuzí, které by měly příslušet spíše odborníkům než úředníkům,“ říká Karel Havlíček.

Kritika úřadu směřovala také na oblast vědy a inovací. S tím ale Havlíček nesouhlasí. „Od roku 2014 se zavádí nový systém, který není o tom, že ho zavedu a od příštího roku ho začnu aplikovat. To je právě to, co jsem chtěl říci – že ta odbornost v tom chybí,“ namítá v souvislosti se zprávou NKÚ.

Rada pro výzkum, vývoj a inovace se také podle něj řídí především mezinárodními pravidly a parametry. „NKÚ je jeden z úhlů pohledu, který můžeme vzít v potaz, ale pro nás je důležité, do jaké míry tady inovační prostředí funguje,“ připomíná.

Digitalizace ekonomice nepomáhá

Velmi silné kritice NKÚ čelí oblast digitalizace státní správy. Ta podle Havlíčka ekonomiku nebrzdí, ale zároveň připouští, že ji nepomáhá. Kdy se začne v této věci něco posouvat dopředu?

„Připravují se konkrétní cíle, které musí být splněny už v roce 2019,“ říká s tím, že pro digitalizaci je připraveno 800 nových nástrojů, které se začínají v tomto roce realizovat.