Pro držení advokáta ve vazbě chyběly argumenty, rozhodl Ústavní soud. Nyní ho hlídá náramek

Pardubický advokát Pavel Jelínek čelí obžalobě, že si objednal vraždu bývalého přítele jeho dcery. K hlavnímu líčení ho už ale nevodí vězeňská služba, soudy ho totiž v únoru propustily z vazby. V úterý navíc vydal Ústavní soud nález, ve které zkritizoval nižší soudy, že advokáta držely rok ve vazbě, ale neměly pro to dostatečné argumenty. Nyní ho hlídá náramek, aby nepřekročil hranice republiky.

Pavel Jelínek, pardubický advokát obžalovaný z objednání vraždy, našel zastání u Ústavního soudu. Ten totiž na konce února vyhověl jeho stížnosti proti prodlužování vazby, ve které strávil celkem rok.

Soudy Jelínka odmítaly stíhat na svobodě, protože se bály možného útěku. Podle Ústavního soudu k tomu ale neměly dostatečné důvody. Argumentovaly pouze tím, že mu hrozí vysoký trest, to ale Ústavní soud odmítl.

Zmizení podnikatele Obžaloba tvrdí, že si Jelínek kvůli rodinným sporům objednal vraždu bývalého partnera své dcery. V prosinci 2022 podnikatele přepadli a unesli tři muži před domem v Hradci Králové. Jeho tělo se nikdy nenašlo. Úřady muže prohlásily za mrtvého.

„Trestní soudy jednak pečlivě nezvážily všechny stěžovatelovy protiargumenty, a to v jejich vzájemné souvislosti, jednak nepředložily žádné dodatečné důvody pro ponechání stěžovatele ve vazbě,“ uvedl ústavní soudce Zdeněk Kühn v nálezu.

„Odůvodnění napadených rozhodnutí jsou v tomto směru skutečně strohá. Kromě hrozby vysokého trestu nenabízí žádné dodatečné, silné argumenty pro ponechání stěžovatele ve vazbě. Ani se nepokouší o komplexní zhodnocení rizika útěku nebo skrývání se před trestním stíháním, například zda stěžovatel má vazby nebo kontakty v zahraničí, zda podnikl kroky k útěku,“ zkritizoval Kühn nižší soudy.

Trestní soudy tak podle ústavního soudce nedostály požadavkům, které se od nich očekávají. „V podstatě vyšly jen z toho, že stěžovateli hrozí vysoký trest odnětí svobody. Pečlivě nezohlednily jeho argumenty a nepředložily žádné silné důvody pro zachování vazby,“ stojí v nálezu.

Náramek kontrolující pohyb

Obžalovaného advokáta Jelínka propustil na svobodu až letos v únoru vrchní soud, nově vyhlášený ústavní nález tak na Jelínkovo propuštění neměl vliv.

Jelínek se totiž slibem zavázal, že nebude mařit soudní proces a nebude se vyhýbat trestnímu stíhání. Kontrolovat ho má vedle probačního úředníka i elektronický náramek.

„Nabídli jsme vrchnímu soudu, že jsem ochoten mít náramek, neopustit území České republiky. Můžu se pohybovat kdekoliv na území Česka, náramek je pro to, abych nepřekročil hranice. V zahraničí jsem nebyl dvanáct let, takže mě ten zákaz nijak neomezuje,“ řekl obžalovaný advokát serveru iROZHLAS.cz.

Součástí garance bylo i složení finanční kauce. „Její výši nechci specifikovat. Neudělal to soud, tak já taky ne,“ odmítl Jelínek.

Jeho případ nadále rozplétá soud v Hradci Králové. Jelínka tak tento týden poprvé do soudní síně nepředvedla eskorta jako zbytek obžalovaných. Soudní senát v pondělí a úterý přehrával záznamy z policií pořízených odposlechů z vazební věznice. Obhajoba si totiž dlouhodobě stěžuje na práci policie a nepřesnosti v přepisech tajných nahrávek.

Na nich vyšetřovatelé zachytili dalšího z obžalovaných Luboše Bičana při rozhovoru s manželkou. Brněnský podnikatel Bičan při přehrávání odposlechů stál v ohrádce pro svědky a rozebíral minutu po minutě, kdy se snažil prokázat chyby v přepisech a nepřesnosti v interpretacích.

Na vyšetřování si stěžuje i advokát Jelínek. „Policie manipulovala důkazy, některá tvrzení staví na naprostých lžích. To je podstata toho, co se snažíme dokázat, co jsme už v některých částech prokázali a budeme v tom pokračovat dál. Podle mě je to jednoznačné zneužití pravomocí úřední osoby,“ uvedl.

Motiv? Spory o vnuka

Státní zástupkyně však nadále stojí za obžalobou, kterou podala. Podle ní si právě Jelínek objednal vraždu tehdy čtyřicetiletého Pavla M., ke které mělo dojít v prosinci roku 2022. Motiv měl podle ní jednoduchý.

„Motivací jednání byly dlouhodobě probíhající a stupňující se soudní spory o péči o vnuka a slovně avizované trestní oznámení o zfalšování testů DNA,“ stojí v obžalobě.

Obžalovaní Jelínek i údajní vykonavatelé Luboš Bičan i Vlastimil Grégr od počátku vinu na údajné smrti Pavla M. popírají a poukazují na nedostatky, kterými podle nich obžaloba trpí. Například, že se nenašlo tělo, a není tudíž jisté, že je Pavel M. skutečně po smrti, nebo že neexistuje důkaz o domluvě a vyplacení finanční odměny.

Poslední obžalovaný Roman Lorenc, který vypovídal již v přípravném řízení, chtěl na úvod soudu prohlásit vinu a uzavřít se státní zástupkyní dohodu o vině a trestu. Na takový postup ale soudní senát nepřistoupil a prohlášení viny odmítl.