‚Pro pravdu boží půjdeme až do Kostnice.‘ Obvodní soud opět projednává kauzu blokace webu AC24

Kauza blokace takzvaného dezinformačního webu AC24.cz se opět vrátila na stůl Obvodního soudu pro Prahu 4. Advokátka webu Denisa Sudolská požaduje po firmě T-Mobile odškodné ve výši zhruba 90 tisíc korun za ušlý zisk. Kauza se vrátila k obvodnímu soudu po rozhodnutí odvolacího senátu, který konstatoval, že operátor blokací porušil síťovou neutralitu. Operátor odmítl smír a obě strany avizovaly, že budou chtít předvolat na příští jednání svědky. Původní zpráva Praha 15:37 7. května 2024

Ve sporu, který se vrátil Obvodnímu soudu pro Prahu 4, už mělo jít jen o určení výše odškodného, které by případně musel operátor T-Mobile webu AC24.cz uhradit jako ušlý zisk. Přesto soudce Radovan Kulhánek nevyloučil, že otevře v průběhu líčení ještě „další skutkové okolnosti“. Co přesně tím myslel, nevysvětlil.

Doplnil, že by o věci rozhodoval jinak, kdyby neprobíhala válka na Ukrajině. Ta ale podle něj staví vypnutí webů do jiného světla. „Kdyby tady ta válka nebyla, tak se o tom vůbec nemusíme bavit,“ řekl soudce Kulhánek s tím, že by se řešila jen výše odškodného.

V úvodní diskusi vyzval obě strany ke stanovisku, zda se nechtějí dohodnout. Právní zástupkyně webu AC24.cz Denisa Sudolská uvedla, že nabídku na smír před začátkem jednání protistraně zaslala. Byť minimální odškodné je podle ní věcí principu.

„Snažili jsme se dohodnout velice principiálně a požadovat (jako odškodné) jen malou částku za ukončení toho soudního řízení. Byli jsme ale odmítnuti,“ říká.

Co je síťová neutralita? Síťová nebo také internetová neutralita je princip rovnoprávnosti přenášených dat po internetu. Zabraňuje poskytovatelům internetu zvýhodňování nebo naopak zpomalování či blokování přístupu na vybrané internetové stránky nebo k vybranému obsahu. Neutralita znamená v tomto kontextu i rovné ceny za přenos dat nehledě na jejich obsah, typ, zdroj či příjemce dat. Síťovou neutralitu definuje evropské nařízení z roku 2015.

A stejný princip pak zastává podle advokáta Lukáše Blahuše také společnost T-Mobile, která naopak odmítá jakékoliv odškodné webu platit. A chce, ať soud stanoví, jak správně v podobných případech postupovat. „Částka pro nás určitě není žádná motivace. Chceme ale, ať soud svou judikaturní činností dokreslí zákonné normy, které tady jsou,“ popsal Blahuš.

Společnost T-Mobile tedy dohodu odmítla a požaduje předvolání nových svědků. Předložila také další důkazy na svou obhajobu. „Dohodnout se nechcete. Tak si pro pravdu boží zřejmě půjdeme až do Kostnice,“ konstatoval soudce Kulhánek na úvod.

Svědci a důkazy

Podle soudce Kulhánka budou na příštím jednání předvoláváni svědci. Advokátka Sudolská slíbila, že přivede pět svědků, kteří mají nastínit principy fungování webu a také to, jak byl web blokací poškozen. Na tomto základě má být snazší stanovit výši ušlého zisku. Že by dorazil přímo provozovatel webu Ondřej Geršl, ale zatím nepotvrdila.

„Musím se s ním domluvit. Pakliže bude chtít, přijde. Pokud nebude chtít, předvoláme někoho jiného,“ dodala advokátka.

Své svědky má k červnovému jednání přivést také T-Mobile. Ten zatím doplnil spis o nové osmnáctistránkové podání a důkazy. „Jedna z argumentací v našem vyjádření je, že web AC24.cz přebíral některé dezinformační články od zdrojů, které byly zakázané, jako je třeba Sputnik,“ popsal advokát, co v podání stojí. Jestli bude předvolána také vojenská rozvědka, která svou výzvou blokaci webů zahájila, nechtěl Blahuš říct.

„Stran svědků se ještě budu muset dohodnout se svým klientem. Určitě předložíme seznam lidí, které budeme chtít předvolat,“ dodal advokát.

Spor o blokování

Spor odstartoval web AC24 Ondřeje Geršla žalobou na operátora, firmu T-Mobile, který jeho stránku zablokoval krátce po ruském vpádu na Ukrajinu. Po prvotním neúspěchu před Obvodním soudem pro Prahu 4 následovalo odvolání k pražskému městskému soudu. A ten už dal Geršlovi v jeho žalobě za pravdu. Informovaly o tom Seznam Zprávy.

Nejde o první soud Web AC24 původně usiloval o odblokování prostřednictvím předběžných opatření, se kterými neuspěl. Správní úsek Městského soudu v Praze pak rozhodl, že dopis vyzývající k blokaci nebyl vymahatelný a proto nešlo ze strany státu o nezákonný zásah. To potvrdil i Nejvyšší správní soud a následně i ústavní soud.

Jak jsme následně na základě získaného usnesení popsali, soud konstatoval, že blokování webů na základě „nezávazné žádosti státních institucí“ jde proti evropskému nařízení o síťové neutralitě a firma T-Mobile tak za své rozhodnutí musí nést odpovědnost – třeba i tím, že uhradí webu AC24 vzniklou škodu. Geršl požaduje po operátorovi bezmála 93 tisíc korun.

„Ušlý zisk je nicméně pouze symptomatický ke zcela protiprávnímu jednání poskytovatele internetu. Náš Klient se v řízení domáhal primárně odblokování a následně pak konstatování nezákonnosti jednání poskytovatele internetu, v důsledku kterého mu vznikla škoda, když nezákonnost jednání je předpokladem práva na náhradu škody,“ vysvětlil stanovisko webu za jeho obhájce Adam Císařovský.

K blokaci asi dvacítky webových stránek došlo na základě výzvy vojenského zpravodajství. To vyzvalo k podobnému kroku svým dopisem organizaci NIX.CZ, která sdružuje poskytovatele připojení k internetu v Česku (včetně T-Mobile), aby se předešlo šíření „nepravdivých a zavádějících informací v kybernetickém prostoru, které slouží agresorovi k obelhávání a manipulování obyvatel České republiky“.

Zpravodajci přitom v dokumentu, který už redakce dříve zveřejnila, ujišťovali, že blokací poskytovatelé internetu evropské nařízení o síťové neutralitě neporuší. „Stát má právo bránit svou integritu proti dezinformacím, jimž jsou vystaveni jeho obyvatelé,“ psalo vojenské zpravodajství v dopise. To stejné pak shodně konstatovali i ministři za STAN Jozef Síkela a Vít Rakušan, kteří byli na stejnou věc dotazováni.