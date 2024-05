Pro pražské děti je na středních školách míst dost. Na místa pro ty středočeské chybí peníze, tvrdí radní

Po prvním kolem přijímacích zkoušek na střední školy se na jednu z vybraných dostalo 94 procent deváťáků, v Praze to bylo ale jen 84 procent. Neuspělo 1524 z nich. Pražskou úspěšnost ovlivňuje i to, že dvě pětiny míst zde obsazují mimopražští studenti. Podle pražského radního pro oblast školství Antonína Klecandy (STAN) je nutné zvýšit kapacity, Praha na to však nemá peníze. Pomoci by tak dle něj mělo ministerstvo i Středočeský kraj. Rozhovor Praha 17:00 19. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pražský radní pro oblast školství Antonín Klecanda (STAN) | Foto: Radek Vebr | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

Jsme po prvním kole přijímacích zkoušek a pražských dětí, které se nikam nedostaly, je přes 1500. Dětí ze Středočeského kraje, které se budou částečně hlásit do Prahy, je asi 1250. Je už jasné, kolik míst je v Praze v nabídce do druhého kola, a o jaký typ školy jde?

V Praze jsme měli celkově v nabídce zhruba 18 500 míst a v devátých třídách máme 12 500 žáků, takže nabídka byla ohromná. Bohužel sem chodí žáci z ostatních krajů a potom to takto dopadá.

Pro druhé kolo nám zbylo téměř 2200 míst, takže kdybychom počítali jenom pražské děti, tak by to zase mělo vyjít, jelikož na gymnáziích je volných přes 850 míst, na středních školách odborných je zhruba 650 míst, učiliště s maturitou 320 míst, nematuritní obory zhruba 400.

Takže počet by vycházel, ale jak jste správně uvedla, tak nikdy nevíme, kolik do Prahy přijde žáků z ostatních krajů. Jestli to vyjde nebo ne.

Přispěje Středočeský kraj?

Ministerstvo školství chce navýšit počet míst ve školách v Praze. Jednali jste o tom s ministrem školství. Jak to budete řešit? Protože to, že děti ze Středočeského kraje budou chodit do Prahy, která je částečně spádová, se nezmění.

Ona spádová není. Spádovost je podle krajů, takže středočeské děti…

Ano, ale myslím to tak, že je pro ně dojezdově komfortní.

Přesně tak, máte pravdu. Praha je pro ně perfektně komfortní k dojezdu a z toho důvodu sem chodí přes 10 tisíc žáků. Potřebujeme proto navýšit kapacity. Už rok připravuji různé projekty a některé máme i z minulosti. Souhlasím s ministerstvem, že počet je nutný razantně navýšit.

Myslím si, že by to mělo být z hlediska demografie až o 12 tisíc míst v následujících třech až čtyřech letech. Protože demografie v Praze i ve středních Čechách se bude stále zhoršovat, dětí bude stále přibývat.

Je pouze otázka, kdo to zaplatí, protože když chci peníze po pražském radním pro finance, tak mi řekne: „Ale podívej se, to nejsou děti z Prahy, to jsou převážně děti z ostatních krajů, převážně ze Středočeského kraje.“

Doufám, že ministerstvo vypíše nějaký dotační titul na navýšení kapacit, abychom v Praze mohli razantně zvýšit počet míst na školách.

Říkáte, že snad ministerstvo vypíše dotační titul, ale školství je v gesci krajů a kraje mají peníze z rozpočtového určení daní. Praha není úplně chudý region a také Středočeský kraj řekl, alespoň jeho radní pro školství Milan Vácha (STAN), že kraj by na školy klidně přidal odpovídající poměr.

V minulých letech nikdy nic Středočeský kraj nepřidal ani na provoz, i když zde máme asi 40 procent dětí ze Středočeského kraje, ani na výstavbu. A to jednání probíhala.

Stejně jako v Praze musí přibýt školy, tak by měly přibýt i ve Středočeském kraji. Protože je nesmysl, aby hromada dětí, které by spokojeně studovaly v Říčanech, v Berouně a podobně, musela jezdit do Prahy. Střední školy se musí rozšířit všude.

Určitě budeme dále jednat o tom, jestli se mají stavět školy v Praze a aby na ně Středočeský kraj přidal. Nicméně si myslím, že se musí stavět opravdu všude. A to nejen z hlediska na současný stav, ale z hlediska i na demografii, kde děti budou v následujících 15 letech jen přibývat.

Není to problém letošního roku, už to bylo loni i předloni. Loni touhle dobu jste v České televizi řekl, že Praha má připravené tři střední školy a je schopná je v případě, že budou finance, do půl roku stavět. Začaly se stavět?

Finance od státu stále nejsou žádné. Přišla přesně nula. Stejně tak nejsou žádné od Středočeského kraje. Přesto jsme začali rozšiřovat stávající školy a připravovat nové.

Začíná se stavět škola v Újezdě, rozšiřuje se škola, která byla stavěna jako základní škola v Šeberově, tak ji rozšiřujeme i pro střední školu. Rozšiřujeme například gymnázia, která jsou populární, jako gymnázium Na Zatlance, Střední průmyslovou školu a gymnázium na Praze 5.

Toto všechno jsme začali v průběhu jednoho roku. Plus máme připravené další projekty a řešíme finance, protože každé nové místo ve škole stojí zhruba 1 200 000 korun, jsou to ohromné náklady. A když si řekneme, že je potřeba 12 tisíc nových míst, tak se bavíme o 12 miliardách.

Je Praha bohatá?

Znova musím opakovat, že školství je věcí krajů, které mají peníze z rozpočtového určení daní a je asi otázkou priorit, na co ty peníze kraj nebo hlavní město Praha dá. Vyčlenila Praha v rozpočtu na příští rok peníze na budování škol? Protože o tom problému se ví.

Praha má z rozpočtového určení daní jako kraj 3,6 miliardy. Středočeský kraj má 15,5 miliardy, jenom abychom si řekli. V případě, že dojde k úpravě rozpočtového určení daní, jak je teď v parlamentu, tak Praha bude mít ještě méně a Středočeský kraj ještě více.

Přestože máme takhle málo, tak jsme vyčlenili přes miliardu na nové kapacity. Jsou to ale kapacity jak základních, tak středních škol. Miliarda je vlastně strašně málo, přestože z hlediska toho, co dostáváme jako kraj z rozpočtového určení daní, tak je to v podstatě třetina.

Praha ale je bohatý region, tak znovu se musím zeptat, je vyřešit školství prioritou pro magistrát hlavního města Prahy? Protože co jiného by měla být priorita než vzdělání dětí? Všechny strany o tom mluví.

Říkám stále, že je to prioritou, a proto na to šlo hodně peněz z rozpočtového určení daní.

Jestli je Praha bohatá, to bychom asi mohli dlouho diskutovat, úplně si to nemyslím, protože z hlediska HDP, čím je vším zatížená a kolik má obyvatel, tak vůbec bohatá není. Ostatní regiony mají víc, akorát stále říkají, že Praha je bohatá.

My se o školství staráme, a proto je naše nabídka ohromná, při 12 500 žácích je to nabídka 18 500 míst a z toho 14 500 na maturitních oborech. Když si vezmeme Středočeský kraj, tak ten má 15 500 žáků a v maturitních oborech nabídl jen 7100 míst. To je ten problém.

Neúprosná demografie

Máte připravené nebo domluvené další jednání třeba s ministrem a se Středočeským krajem, který se zdá být otevřený tomu, že by peníze přidal?

Vy říkáte, že je otevřený, ale my jsme zatím neviděli od Středočeského kraje ani na provoz škol, ani na výstavbu škol…

Proto se ptám na ta jednání…

Některá jednání proběhla, všichni jsou naklonění, že by vznikl nějaký velký kampus s tisíce místy, ať už v Praze nebo ve středních Čechách. Příprava takového projektu je záležitost na osm deset let, když to půjde rychle. Nemáme čas takto dlouho čekat.

Měli bychom to směřovat tak, že postavíme více škol s kapacitou 500 až 1000 žáků a klidně můžou být na hranicích Prahy a Středočeského kraje. Potom se můžeme dohodnout.

Určitě si myslím, že by do toho měl přidat velké množství financí stát, protože v Praze máme i z jiných krajů hodně žáků, a to napříč obory a napříč kraji, protože výstavba je velmi drahá.

V případě, že to bude směřovat k tomu, abychom postavili více škol, které jsou žádané – gymnázia, lycea, střední pedagogické školy, střední zdravotní školy –, tak jsme schopni to velmi rychle realizovat.

V případě, že to bude směřovat k tomu, že chceme velký kampus, tak si myslím, že ta situace bude na další dobu a bojím se, že to bude stále horší. Když se koukneme na demografii, tak když sečtu Prahu a Středočeský kraj, máme o 1500 více žáků než loni a příští rok je to o další tisícovku více.