PRO se může proslavit, výhoda je to ale hlavně pro SPD, říká k potvrzení spolupráce politolog

Jste v ostravském studiu Českého rozhlasu, v Moravskoslezském kraji. Tam má být jedničkou kandidátky několika stran šéf uskupení PRO Jindřich Rajchl. Platí to?

Zatímco to, že já sedím v ostravském studiu, je jisté, tak kandidatura pana Rajchla, je, řekl bych, vysoce pravděpodobná, ale v případě podobných stran, jako je PRO nebo SPD, si člověk často nemůže být ničím jistý až do posledního okamžiku. Ale přinejmenším motivace pana Rajchla, aby na Ostravsku kandidoval a aby strana PRO kandidovala s SPD, je poměrně vysoká. Když se podíváme například na poslední volební model agentury STEM, který už zaznamenal i podporu jednotlivých stran v krajích, tak víme, že v Moravskoslezském kraji s velkým náskokem vede hnutí ANO, ale na druhou koalici Spolu, která má necelých 16 %, se už dotahuje právě SPD s hostující stranou PRO a dalšími subjekty s téměř 15 %. Motivace kandidovat je tedy pro pana Rajchla silná, zvlášť když mu na Ostravsku uvolnil pozici Tomio Okamura, který usoudil, že asi nemá smysl se přetahovat se silnými lídry typu Zbyňka Stanjury (ODS), Andreje Babiše (ANO), Kateřiny Konečné (Stačilo!) a raději se stáhl do středních Čech, kde si myslí, že na svoje jméno dokáže udělat nadstandardní výsledek ve srovnání s tím, co by tam udělala samotná SPD.

Mluvil jsem o spolupráci několika stran, jsou to SPD, Trikolora, Svobodní a PRO Jindřicha Rajchla. Zástupci těchto partají, uskupení, hnutí mají kandidovat na kandidátce SPD. PRO ale podle textů, které se objevily například na serveru Seznam Zprávy, vadilo, že mimo Rajchla chtělo víc. Neozvalo se právem a není to pochopitelné?

Menší strany sice uzavřely s SPD jakousi dohodu, smlouvu o spolupráci, ale na druhou stranu musí respektovat to, že se jedná o kandidátku SPD a že oni na ní pouze hostují, jsou pouze přizváni, a proto si asi nemůžou vyskakovat jako u klasické otevřené koalice. Tomio Okamura si podle mě velmi dobře vybírá, kdo by měl na kandidátce SPD být. Zatímco Jindřich Rajchl je ještě relativně slušný magnet z dob, kdy PRO sbíralo své sympatizanty na nejrůznějších pouličních demonstracích, tak s dalšími členy už může mít SPD problém. Buďto se jedná o její bývalé členy, nebo jde často o politiky, kteří už v České republice známí byli. Strana PRO je totiž zajímavá tím, že není jednoznačně ideově definovatelná, alespoň podle mě. Dokázala posbírat jak bývalé členy SPD, tak bývalé významné sociální demokraty. Šéfem jihomoravské organizace strany PRO je Michal Hašek, bývalý sociálně demokratický hejtman a šéf poslaneckého klubu. Šéfem PRO v Praze je zase Miroslav Svoboda, bývalý poslanec za sociální demokracii. Mám pocit, že Okamurovi se asi úplně nezamlouvá představa, že by jeho radikálně pravicové hnutí nakonec za určitých okolností mohli ve Sněmovně reprezentovat bývalí sociální demokraté, kteří se výrazně podepsali na tom, kam se Česká republika za uplynulých 35 let vyvinula.

Zajímá mě přeliv bývalých členů SPD a současných členů PRO. Člen SPD Radim Fiala říká, že SPD není autobus, nemůžete jen tak vystoupit a nastoupit. Tento výrok se týká Ivany Turkové, místopředsedkyně PRO, bývalé členky SPD, která teď měla být na vrchních pozicích v Ústeckém kraji, ale není prý právě z těchto důvodů.

Protože se zjevně ve zlém rozešla s SPD nejenom na celostátní, ale i na regionální úrovni. Popravdě řečeno, když máte slečnu, se kterou se rozejdete, ona si najde nového partnera, se kterým se seznámíte, a najednou zjistíte, že on si ji přivede k vám domů na návštěvu, tak také budete mít problém s ní komunikovat, protože jste se například rozešli teprve nedávno. V tomto případě mám pocit, že tam mají klíčový vliv mezilidské osobní vztahy, že v okamžiku, kdy paní Turková ještě nedávno fungovala v rámci SPD a dokázala se na nože rozhádat se svými spolustraníky, tak je asi logické, že ji v tuto chvíli nechtějí stavět na čelnou pozici své kandidátní listiny jenom proto, že se z jejich pohledu na kandidátku vetřela pod značkou PRO.

Nebylo by ale hezké té bývalé slečně přát štěstí a úspěch, navíc, když úspěšná je? Turková uspěla v krajských volbách na podzim, přeskákala členy SPD. Je možné, že se SPD bojí, že by lidé z PRO mohli být úspěšnější než kandidáti a kandidátky SPD? Nebo to tak není?

Máte pravdu. V některých krajích to tak funguje. Zároveň možná tím, co brání jejich vyššímu zapojení na kandidátkách SPD, může být strach Tomia Okamury z toho, že by někteří kandidáti PRO mohli být úspěšnější. Například jenom proto, že jsou to lidé, kteří se často mnohem víc pohybují na ulicích a mnohem intenzivněji osobně oslovují protestní voliče než politici SPD, kteří jsou do značné míry zavření ve Sněmovně. Ale jinak si myslím, že jsme svědky běžného jevu, který není v politice nějak zvláště vzácný. Strany sice na jedné straně jsou ochotné a připravené spolupracovat, ale zároveň si chtějí zachovat své jisté. Je vidět, že dohody, které uzavřou celostátní lídři na nejvyšší úrovni, se uzavírají celkem snadno, protože se dokážou do Sněmovny nebo do vysokých pozic dostat. Ale vidíme taky, že tyto dohody úplně nerespektují regionální organizace, pro které je často bližší košile než kabát, a v okamžiku, kdy máte jedno nebo dvě volitelná místa a navíc ještě rozhašené vztahy s menšími stranami, tak potom se nedivím tomu, že SPD se k některým kandidátům PRO obrací zády.

Šéf SPD Tomio Okamura taky argumentuje volebním potenciálem. Říká, že když dávali dohromady, že spolu budou kandidovat a spolupracovat, což bylo někdy na jaře, tak PRO v té době nemělo v průzkumech ani 1 %. Tím pádem Okamurovi přijde fér, jak jsem naznal z jeho výroků, že kandidáti tohoto uskupení nedostanou takový prostor. Má v tom pravdu?

Když se na to podíváme suše a cynicky, tak asi pravdu má, protože PRO jako dvouprocentní nebo procentní strana, průzkumy se rozcházejí jenom v desetinách, by se sama do Poslanecké sněmovny nedostala. Z tohoto pohledu může být ráda, když ve Sněmovně usedne alespoň její předseda, protože na vlastní triko by takový výsledek neudělala. Druhá věc je, jestli Okamura nemohl být trochu velkorysejší ke svým partnerům, jestli by to nedokázal ještě lépe prodat voličům. Ale vzhledem k tomu, že preference SPD už se zvedly v okamžiku, kdy se navázala spolupráce s PRO, Trikolorou a Svobodnými, tak patrně i Okamura má pocit, že udělal maximum, co udělat mohl, a dál se nijak zvlášť v podpoře menších partnerů neangažuje.

Skryté rozepře

Říkal jsem, že podle médií tu byly rozepře mezi PRO a SPD. Psal o tom server Seznam Zprávy, deník Echo. Nakonec ale žádný rozchod nebude.

„Je rozhodnuto. Jedeme dál. Spojení všech sil k porážce Fialovy vlády je nejvyšším imperativem současné doby. Všechny ostatní zájmy nyní musí jít stranou.“ Jindřich Rajchl, předseda PRO (Facebook Jindřich Rajchl, 13. 7. 2025)

Znamená to, že strana PRO dostala všechno, oč žádala? Zaznamenal jsem, že nakonec bude mít ústeckou pozici na vrchu kandidátky. Otázka je, jestli tam bude Ivana Turková.

Ano, hovoří se o třetím místě na ústecké kandidátce a spíš bych sázel na to, že to asi bude jiné jméno než paní Turková. Asi bude hodně záležet na tom, jak se k tomu postaví Jaroslav Foldyna, který má být lídrem SPD v tomto kraji. V zásadě si ale myslím, že se opět trochu rozchází pohled regionálních organizací a centrálního vedení. V okamžiku, kdy se lidé v regionech bloknou, asi sotva bude moci pan Rajchl nebo pan Okamura najít pro kandidáta nějakou lepší pozici. Myslím si, že ještě bude prostor v rámci dohod stran na tom, že když se jim podaří kandidatura a posílí svůj politický vliv na parlamentní, dokonce možná za nějaké konstelace i na vládní úrovni, tak si potom přijdou na své i další straníci ze strany PRO.

Vrátím se ještě k tomu, jestli požadavky PRO byly splněny. Jaké vůbec byly? Zaznamenal jsem komentář, informaci od zdroje blízkého vedení PRO pro Seznam Zprávy, který server využil v jednom ze svých článků. Zdroj mluvil o tom, že se řešilo, že by měla být podmínka taková, že aspoň jeden člen PRO bude vždy na každé kandidátce.

Umím si docela dobře představit, že toto položili jako podmínku pro vyjednávání, ale dodržet nebo zajistit něco takového, je podle mě naprosto nereálné. I když vidíme ostatní kandidátky stran, které nechávají další strany hostovat na svých soupiskách, tak když se podíváme například na Piráty a Zelené, tak Zelení se také dostali na kandidátky Pirátů jenom v některých krajích, jenom tam, kde si to dokázali dohodnout s regionálními organizacemi. Něco podobného podle mě probíhá i při vyjednávání o kandidátkách Stačilo!. Proto mě nepřekvapuje, že se něco podobného děje i v SPD, kdy mají jinou představu politici PRO a jinou politici SPD. Silnější nakonec bere.

K rozporu mezi regiony a celostátním vedením: Republikové vedení PRO v neděli schválilo, že budou s SPD nadále spolupracovat. Hlavní argument zněl, že jde o jedinou vlasteneckou alternativu, která může porazit současnou vládu. Mají tyto partaje k sobě programově tak blízko, že se dokážou aspoň v základních otázkách shodnout a překlenout rozepře nad tím, kdo kde má kandidovat?

Teď jste se, myslím, dotkl té nejcitlivější věci. Tyto strany se prezentují jako naprosto programově stmelené, stmelené především vlastenectvím a zároveň ostrou kritikou Fialovy vlády. Ale myslím si, že ve skutečnosti to selanka úplně nebude a že to, co strany dokážou zakrýt v předvolební kampani, může naopak potom vyvřít v okamžiku, kdy se jejich zástupci například ocitnou v příští Poslanecké sněmovně.

Když nedávno opustil SPD poslanec Jiří Kobza, tak jeden z důvodů, které prezentoval, bylo to, že pražskou kandidátku SPD povede paní Markéta Šichtařová nominovaná Svobodnými. A pokud je Kobza zastáncem silného sociálního státu, což není výjimka v případě krajní pravice, která se zároveň snaží obsloužit voliče konzervativní rétorikou v hodnotových otázkách a zároveň i sociální rétorikou v těch ekonomických, tak je celkem logické, že Šichtařová jako stoupenkyně volného trhu, minimálního státu a redukce sociálních podpor asi nebude úplně ze stejného těsta. Podle mě se v příští Sněmovně ukáže, že bude rozdíl mezi poslanci především SPD, možná PRO na straně druhé, a zároveň mezi poslanci Trikolory a Svobodných, kteří přeci jenom budou mít blíž ke klausovské neoliberální pravici v ekonomických věcech.

Kdo z tohoto slepence profituje nejvíc? Opět jste zmínil čtveřici vlastenecké alternativy, abych použil slova, která padla od PRO teď v neděli. Radim Fiala z SPD mluví o státotvorném kompromisu.

„Myslím, že je to dobrý kompromis pro tuto zemi, je to až státotvorný kompromis, bych řekl, a my máme společně jediný cíl – prostě vyměnit vládu.“ Radim Fiala, předseda poslaneckého klubu (SPD)/ (13. 7. 2025, CNN Prima News)

Tak kdo profituje nejvíc? Je to v porovnání s ostatními relativní nováček na politickém spektru, tedy PRO Jindřicha Rajchla?

PRO se může tímto způsobem proslavit, může ukázat na pana Rajchla jako na člověka, který dokáže dělat politiku nejenom na náměstích, ale i v parlamentu. Ale samozřejmě je to sázka, protože nevíme, jak se mu bude dařit. Spousta podobných hvězd v minulosti pohořela.

Myslím, že je to výhoda především pro SPD, protože její voličská podpora začala upadat v posledních letech a měsících před oznámením této spolupráce. Pro spoustu radikálních antisystémových voličů už byl Tomio Okamura okoukaný. Říkali si, proč ho znovu volit, když ve Sněmovně už sedí léta a nebyl schopný dostat se do žádné vlády a nic pořádně ovlivnit. Začali tedy pokukovat i po jiných stranách, čemuž pan Okamura šikovně předešel spojením těchto čtyř stran. Vzhledem k tomu, že SPD pořád bude mít klíčové pozice na kandidátkách, tak si myslím, že na tom vydělá nejvíc. Vydělají na tom ale i jednotlivé osobnosti na kandidátních listinách, které strany dodaly, protože se nejedná jenom o lidi, jako je paní Šichtařová nebo předsedkyně Trikolory Zuzana Majerová. Jedná se taky o Miroslava Ševčíka, který má být lídrem na jižní Moravě (kandiduje za SPD - pozn. red.). Jak SPD, tak menší pravicové strany se porozhlédly po lídrech, kteří by mohli být zajímaví. Často jsou to lidé, kteří se podle mě dokážou se svými stranami za jistých okolností klidně i rozejít, protože jsou to dost výrazné osobnosti. Pro ně osobně to zároveň bude důležité jednak proto, aby částečně rehabilitovali sebe ti, kteří už se zdáli být na odchodu z veřejného dění, zároveň aby dokázali něco ze svých představ o životě a světě prosadit ve Sněmovně.

Kdo získá nejvíc

Jak moc je spojenectví výhodné nebo nevýhodné pro strany, které mají mnohem větší podporu a které budou hledat po volbách koaličního partnera?

Pokud narážíte na hnutí ANO, o kterém se hovoří jako o pravděpodobném vítězi příštích sněmovních voleb, tak to by se asi raději opíralo o strany nebo o politiky, kteří nechtějí bořit politický systém se vším všudy. To by přeci jenom znamenalo i ztrátu určitého kreditu nejenom dovnitř České republiky, ale i navenek do zahraničí. Proto asi Andrej Babiš musí mít poměrně těžké spaní ze zjištění sociologů, že kdyby se volby konaly dnes, tak by musel zaklepat nejenom u SPD, ale i u Stačilo!. Musel by zkombinovat jejich podporu, ať už pro většinovou, nebo menšinovou vládu, jednobarevnou, nebo vícebarevnou. Z tohoto pohledu by se Babišovi nejvíc ze všeho hodili právě osobnosti na kandidátkách SPD nebo Stačilo!, které mají nějaké politické zkušenosti, nejsou známé tím, že by se chtěly vymezovat vůči polistopadovému režimu jako takovému, ale zároveň jsou dostatečně kritické k Fialově vládě a dostatečně ochotné spolupracovat s ANO. Mohly by být za jistých okolností součástí příštího kabinetu jako Babišovi „experti“.

Proto si myslím, že Babišova taktika bude, pokud se to jenom trochu podaří, získat co nejvíc mandátů pro sebe, protože v případě malých stran hrozí už několikrát zmíněný slovenský scénář, tedy že se každá začne chovat po zvolení úplně jinak a začne například mít i tendenci vydírat toho, kdo bude sestavovat vládu. Ale v okamžiku, kdy by se hnutí ANO nepodařilo udělat takový výsledek, tak v případě spolupráce s SPD nebo se Stačilo!, by se Babišovi nejvíc hodili právě jednotliví lidé, experti, kteří by zároveň mohli dodat jakýsi odbornický nátěr jeho vládě. Babiš by zároveň mohl tvrdit, že nesestavil kabinet s antisystémovými silami. Ale myslím si, že toto je ještě hodně spekulativní a předčasná úvaha vzhledem k tomu, že nevíme, kdo všechno a v jakém poměru se do Sněmovny dostane.

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš podle vás spíš vítá ta spojenectví, než že by v nich viděl rivaly? Nejde jenom o PRO, SPD, Trikoloru, Svobodné, ale i o Stačilo! a další strany a SOCDEM, které teď vyjednávají se Stačilo! o spolupráci.

Podle mě pan Babiš pracuje s oběma scénáři, protože by pro něj bylo nejvýhodnější, kdyby se tyto strany sice do Sněmovny nedostaly, ale jejich hlasy úplně nepropadly, protože by o to více voličů získalo hnutí ANO. To ale není nejpravděpodobnější varianta. Druhou možností je, že by se přeci jenom dalo někoho vyzobat z kandidátek menších radikálních stran. Proto nejenom, že Babiš toto spojování vítá, ale dokonce se proslýchá, že v případě hnutí Stačilo! se i osobně angažoval společně s Milošem Zemanem, aby si vytvořil v tomto prostředí potenciální koaliční partnery. V tomto okamžiku mu může spojování vyhovovat, pokud jsou ho účastny osobnosti, se kterými dokáže komunikovat. Ale jak to bude vypadat v praxi, je velká otázka. Vidíme, že se často spojují strany, které v minulosti odmítaly nejenom jakoukoliv spolupráci mezi sebou, ale i princip koalic, které považovaly za podvod na voličích. V tuto chvíli přicházejí s jiným alternativním modelem, který by taky někdo mohl označit za obcházení volebního zákona, kdy se jenom hostuje na kandidátkách jedné strany proto, aby politické strany nemusely zdolávat vyšší laťku pro koalice, ale aby jim stačila pětiprocentní hranice pro samostatnou kandidaturu jednotlivé politické strany.

Ale z hlediska Andreje Babiše asi bude výhodné hlavně to, aby se do Sněmovny dostali takoví lidé, se kterými dokáže nějakým způsobem mluvit nebo na které už dneska má nějaké páky.

Závěrem se vrátím k PRO. Zaznamenal jsem informace serveru Seznam Zprávy, že když teď byly s SPD nakrátko rozhádaní, tak se uvažovalo i nad tím, že by nemuseli jít s SPD, ale se Stačilo!. Šéf tohoto uskupení Daniel Sterzik pro Echo 24 řekl, že Stačilo! ale nebude pro Rajchla zadními vrátky. Znamená to tedy, že PRO by asi šlo s kýmkoliv, jen aby prosadilo to, co chce, a mělo moc svrhnout vládu Petra Fialy z ODS?

Na první pohled to tak působí, ale vyplývá to z toho, že PRO je především protestní hnutí, které dokáže stmelovat odpor vůči něčemu, ale už mnohem hůře je stmeluje výhled do budoucna, nějaký program. Jak už jsem zmínil, v rámci PRO najdete bývalé členy SPD, stejně jako bývalé členy sociální demokracie, najdete tam spoustu lidí z prostředí mimo politické strany. Berme to s nadsázkou, ale kdybych řekl, že existuje něco jako radikálně naladěná nebo protestně naladěná občanská společnost nebo antisystémově naladěná část občanské společnosti, tak právě tuto složku strana pana Rajchla dokázala v určitém okamžiku pospojovat prostřednictvím demonstrací, což je poměrně silný kapitál. Ale ve chvíli, kdy nemáte jiný program než boj za národ nebo boj proti Evropské unii, tak se to může velmi rychle vyčerpat. Z tohoto pohledu si myslím, že strana PRO se buď bude muset do budoucna nějakým způsobem jasněji ideově vymezit, nebo se rozplyne mezi ostatními stranami a možná se nakonec i politici, kteří do PRO odešli z SPD, po určité karanténě vrátí.

To bude ten autobus, o kterém mluvil Radim Fiala.

Ano, takové autobusy často fungují, ačkoliv se nemusí některým čelným politikům líbit.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: CNN Prima News, Česká televize, youtubový účet Strana Pro a facebokový účet Jindřich Rajchl.