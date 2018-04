Pro syna shání dárce kostní dřeně. Přihlásilo se tolik lidí, že za nimi lékaři dorazí přímo do Miletína

Chronická myeloidní leukémie. Právě takovou diagnózu má už rok a půl dnes 13letý Matěj z malého městečka Miletín na Jičínsku. Jeho otec pro něj přes sociální sítě shání dárce kostní dřeně. Ochotu zapsat se do registru vyjádřilo tolik lidí, že za nimi v pátek dorazí lékaři přímo do Miletína. Miletín 7:56 27. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odběr kostní dřeně. Ilustrační foto. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

„Byl to neskutečný šok. Život se vám otočí úplně naruby,“ vypráví Radiožurnálu otec Jan Kučera.

Jedinou nadějí na úplné uzdravení jeho syna je transplantace kostní dřeně. Pan Kučera se rozhodl nespoléhat na celosvětový registr a vhodného dárce pro syna shání sám.

Muž z Jičínska hledá dárce kostní dřeně pro svého syna. Pomůže tím přitom i dalším pacientům Číst článek

Právě do Miletína, který je mimo jiné rodištěm básníka Karla Jaromíra Erbena, přijedou v pátek odpoledne lékaři z pražského IKEM a budou registrovat nové dárce.

Otec vozil všechny zájemce o zapsání do registru sám do královéhradecké nemocnice. Bylo jich skoro sto a pořád se nenašel vhodný dárce. Pak chtěl přivézt celý autobus do pražského IKEM. Nakonec ale lékaři přijedou do Miletína.

„Řekli, že když seženu sto lidí, budou schopni a ochotni přijet do Miletína a samotný odběr udělat přímo tady,“ popisuje celý příběh.

Nejprve dárce sháněl přes letáky, pak zkusil sociální sítě. Účast na páteční registraci přislíbila tisícovka lidí.

Už před časem se registroval Ladislav Nosek. Pro Matěje vhodným dárcem sice není, ale možná pomůže někomu jinému. „Matějův případ mě tak nějak nakopl, proč nepomoct někomu jinému – kdyby to postihlo mě, tak by mi taky třeba někdo pomohl,“ vysvětluje.

Odběry v Miletíně Přijít na krev a přihlásit se tak do registru dárců kostní dřeně můžete v pátek od jedné odpoledne až do půlnoci na fotbalové hřiště SK Miletín na Jičínsku.