‚Pro účely náhrady škody.‘ Žalobci v kauze dotačního podvodu zajistili firmu bývalého šéfa tenistů Kaderky

Vrchní státní zastupitelství zajistilo firmu bývalého prezidenta tenisového svazu Iva Kaderky, Radiožurnál to zjistil z obchodního rejstříku.

Svou společnost Game Management Consulting teď Kaderka nesmí rozprodávat nebo z ní vyvádět peníze a snižovat její hodnotu, kontrolu nad firmou převzala správkyně.

Kaderka je s dalšími pěti lidmi obviněný z rozsáhlého dotačního podvodu se škodou zhruba 52 milionů. Státní zastupitelství zajistilo jeho firmu právě kvůli náhradě škody.

„Mohu potvrdit, že Vrchní státní zastupitelství zajistilo podíl ve společnosti Game Management Consulting pro účely náhrady škody. Týká se to trestního řízení ohledně dotačního podvodu spáchaného v souvislosti s dotacemi na podporu sportu, které byly poskytnuty Českému tenisovému svazu,“ řekl Radiožurnálu státní zástupce Ondřej Trčka, jenž má případ zneužívání dotací v Českém tenisovém svazu na starosti.

Obviněný exprezident svazu Ivo Kaderka má ve firmě Game Management Consulting stoprocentní podíl. Založil ji už v roce 1996 nejprve jako poradenskou firmu, z posledních účetních závěrek ale vyplývá, že se firma věnovala reklamní činnosti a také stavebnictví.

Až do roku 2010 neměla téměř žádný majetek ani obrat. Až pak se jí začalo dařit a podle účetních závěrek na tom byla nejlépe v letech 2019 a 2020, kdy vykázala milionové zisky – 5,4 a 6,6 milionu po zdanění. Pak ale zisky klesaly a v roce 2022 skončila v půlmilionové ztrátě. Aktuální finanční kondice firmy není z obchodního rejstříku zřejmá.

Podle informací z katastru nemovitostí také vlastnila několik pozemků a starších budov. Konkrétně jí patřily dvě budovy v obcích Pecka a Veliš na Jičínsku, pozemky v Roprachticích u Semil a taky kus potoka s vodní nádrží v obci Poniklá. Od poloviny loňského roku je Kaderka začal rozprodávat, část majetku ovšem firmě zůstal i po jejím zajištění.

Správkyně na scéně

Policie Kaderku obvinila z dotačního podvodu loni v únoru, jeho stoprocentní podíl ve firmě ale Vrchní státní zastupitelství (VSZ) zajistilo až 9. prosince. Podle informací Radiožurnálu totiž firma Game Management Consulting není mezi obviněnými a zajistit podíl v neobviněné společnosti je složitější než v případě stíhaných společností.

Zároveň se zajištěním firmy Vrchní státní zastupitelství pověřilo právničku Martinu Jinochovou Matyášovou, aby se stala správkyní Kaderkova stoprocentního obchodního podílu ve firmě. Správkyně popsala, že Kaderka tímto okamžikem přišel o některá práva majitele firmy, musí zachovat hodnotu zajištěného majetku, aby z něj případně mohla být vyplacena způsobená škoda.

Kaderka dál může působit jako jednatel firmy, ale musí se zodpovídat správkyni, která nyní převzala jeho vlastnická práva. Správkyně Jinochová Matyášová Radiožurnálu řekla, že se nyní seznámí s tím, jaký majetek ve firmě zůstal a v čem podniká.

Kaderka působil a dodnes působí i v dalších firmách. Měl také rozsáhlý majetek, včetně nemovitostí, které ale podle policie už v lednu 2023 darem převedl na manželku a policie je tudíž zajistit nemohla.

Radiožurnál požádal Kaderku, aby se k zajištění firmy vyjádřil. Kaderka ale na zaslanou zprávu nereagoval.

Dům, byt, parcely

V souvislosti s dotační kauzou stíhá policie také bývalého vlivného tenisového funkcionáře a blízkého Kaderkova spolupracovníka Vojtěcha Flégla, jenž měl jako předseda dozorčí rady hospodaření svazu kontrolovat. Místo toho ale podle policie byl jedním z hlavních aktérů dotačního podvodu.

Jeho majetek zajistila Národní centrála proti organizovanému zločinu už loni v září. Konkrétně mu zajistila dům a tři parcely v pražské městské části Satalice a byt, který vlastní jeho firma Český tenis, jež je také obviněná.

Podezřelé využívání státních dotací v tenisového svazu odhalil investigativní tým Radiožurnálu v květnu 2023. Detailně zmapoval, že jen za rok 2021 poslal svaz téměř třetinu celé státní dotace – přes 40 milionů – spolku Orel Jednota Praha Balkán, který ovládal Vojtěch Flégl.

Peníze měly jít na pořádání tenisových turnajů, Radiožurnál ale zjistil, že část peněz za jednotlivé služby na turnajích končily na účtech firem, které vlastní právě Flégl nebo jeho manželka. A že firmy inkasovaly státní miliony i za služby, které na turnajích ve skutečnosti vůbec neodvedly. Například za dopravu, lékařskou péči nebo fyzioterapeutické služby.

Policie loni v únoru zatkla Kaderku, Flégla, obvinila je z dotačního podvodu a soud poslal na tři měsíce do vazby. Kromě nich policisté obvinili i ekonomickou ředitelku tenisového svazu Hanu Baierovou, generálního sekretáře svazu Jakuba Fastra, podnikatele a tenisového trenéra Daniela Vacka, Fléglovu manželku Veroniku a osm firem.

Obvinění lidé podle policie kryli finanční toky fiktivními fakturami, které vystavovali i na své příbuzné a známé. Fastr a Baierová dostali výpovědi, ve svazu skončili i Kaderka s Fléglem a valná hromada loni v červnu zvolila nové vedení.

Finanční úřad chce víc

Policejní vyšetřování ale není jediným problémem, jemuž tenisový svaz musí nyní čelit. Kvůli machinacím s veřejnými penězi a porušování dotačních pravidel za Kaderkovy éry navíc Národní sportovní agentura (NSA) nařídila, aby svaz vrátil skoro 30 milionů korun ze státní dotace, jejíž využití za rok 2021 Radiožurnál zmapoval.

Svaz ale tolik peněz neměl a případ převzal finanční úřad, aby ho posoudil. Podle zjištění Radiožurnálu však finanční úřad zastává stejný názor jako Národní sportovní agentura, dokonce je ještě přísnější a požaduje o dalších zhruba 10 milionů korun víc. Řízení ale dosud není definitivní a vedení svazu se bude snažit konečnou částku snížit.

Svazu navíc hrozí i další finanční potíže, protože Národní sportovní agentura už před koncem loňského roku zahájila kontrolu využívání dotací i v letech 2022 a 2023. A nový předseda svazu Jakub Kotrba předpokládá, že revize mohou dopadnout podobně jako ta za rok 2021, neboť machinace s veřejnými penězi probíhaly i v těchto letech. Celková sankce se tudíž může vyšplhat i ke 100 milionům.

Funkcionáři svazu chtějí s finančním úřadem vyjednat dlouhodobý splátkový kalendář a podle informací Radiožurnálu již zazněl na poradě výkonného výboru návrh platit pět milionů korun po dobu dvaceti let. „Ano, je to úvaha,“ potvrdil předseda svazu Jakub Kotrba.

„Intenzivně jednáme, abychom, až ta skutečnost přijde, měli možnost se bavit o dlouhodobém splátkovým kalendáři, aby vyměřená pokuta zasáhla svaz co nejméně,“ řekl. „Bude záležet na všech okolnostech, jestli to bude možné, nebo nebude. Teď se ale bavíme o něčem, co ještě není pravomocné,“ doplnil.