‚Pro zvané novináře.‘ Česká televize odmítla vpustit reportéry Deníku N a Seznam zpráv na brífink Součka

Sněmovna reaguje na plné školy, chce zpřísnit odklady. Navrhuje i slovní hodnocení místo známek

Současné velké množství odkladů negativně ovlivňuje kapacity mateřských škol. První třídu by podle novely neměli žáci opakovat, postoupit do druhého ročníku by měli bez ohledu na prospěch.