Probační služba získala ve sporu o náramky 15 milionů korun. Dodavatel podle ní neplnil povinnosti

Probační a mediační služba (PMS) získala 15 milionů korun, které izraelská firma SuperCom složila do bankovní záruky při podpisu smlouvy na dodávku elektronických náramků pro domácí vězně. Se snahou o zákaz výplaty záruky firma neuspěla ani v Izraeli, ani u českých soudů. V pátek o tom informoval mluvčí služby Martin Bačkovský.

„Finanční prostředky z bankovní záruky budou sloužit na částečnou úhradu sankcí, nárokovaných podle smlouvy na dodávku elektronických náramků. Zbylou část nároku na úhradu sankcí za porušení smlouvy bude Probační a mediační služba vymáhat po společnosti SuperCom prostřednictvím soudního řízení,“ uvedl mluvčí.

SuperCom Česku v minulosti dodávala i provozovala elektronický monitorovací systém, a to právě prostřednictvím PMS. Probační služba s firmou ukončila spolupráci loni v listopadu, kdy uvedla, že SuperCom neplnila řádně a včas své povinnosti. Firma to odmítá.

Návrh, kterým se SuperCom snažila zabránit výplatě patnáctimilionové bankovní záruky z izraelské banky do Česka, zamítl minulý týden obvodní soud v Tel Avivu.

„Především proto, že pro uložení takového zákazu není dána pravomoc izraelských soudů,“ vysvětlil Bačkovský. Požadované předběžné opatření už předtím nevydaly ani české soudy. Nyní již má probační služba peníze na svém účtu.

Výběr nového dodavatele

Elektronické náramky hlídaly domácí vězně i některé obviněné od září 2018. Celkem je nosilo 617 lidí, ročně tedy zhruba 206. Probační a mediační služba ale tvrdí, že dodavatel v té době opakovaně ohrozil funkcionalitu zařízení, protože nedodržoval smlouvu. Po rozchodu se SuperCom se probační služba vrátila k namátkovým kontrolám prováděným probačními úředníky.

Vláda Petra Fialy (ODS) se v programovém prohlášení zavázala k tomu, že zajistí výběr nového dodavatele náramků. Elektronický monitoring odsouzených by měl podle dříve zveřejněných předpokladů začít fungovat ve druhém pololetí roku 2023. PMS by měla do konce letošního roku vybrat dodavatele a uzavřít s ním smlouvu na sedmiletý servis zařízení.

Probační a mediační služba chce na pořízení systému využít zhruba 73 milionů korun, které na provoz náramků získala již dříve. Ve výběrovém řízení bude poptávat dodání jednoduchého softwaru pro provoz koncových zařízení – tedy sledovacích náramků a základnových stanic, jež budou umístěné v domácnostech monitorovaných lidí.

Zpočátku plánuje pořídit jen tolik náramků, kolik bude potřeba na zahájení provozu. Postupně jich chce poté nakoupit až 700, a to i kvůli rezervám pro případ čištění náramků či jejich oprav. Monitorovací centrum má nově sídlit nikoliv na ministerstvu spravedlnosti, ale přímo v prostorách ředitelství Probační a mediační služby.