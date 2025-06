Probační služba je Popelkou, potřebujeme lidi i peníze, říká nová šéfka úřadu Slováková

Dohlíží na domácí vězně, pracují s lidmi, kteří vyšli z vězení, a pomáhají i obětem trestných činů. Probační a mediační služba umí podle nové ředitelky zásadně ovlivnit bezpečnost v Česku. Jenže jí dlouhodobě chybí lidi i peníze, říká Gabriela Slováková v rozhovoru pro Český rozhlas a ČTK. Rozhovor Praha 5:00 28. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitelka Probační a mediační služby Gabriela Slováková | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co je teď pro Probační a mediační službu největší výzva?

Já pocházím z vězeňství (Gabriela Slováková vedla v minulosti ženskou věznici ve Světlé nad Sázavou a mužskou Věznici Kuřim, pozn. red.), o kterém se hodně mluví. Všichni vědí, jak jsou věznice v krizi, a jak málo je příslušníků.

Ale Probační a mediační služba je taková popelka. Po třech měsících ve funkci vidím, jak důležitá práce to je. Práce, na kterou Vězeňská služba nebude mít nikdy čas. Kdyby bylo více probačních úředníků, může být více lidí v dohledu, nemusí sedět ve vězení a můžou být produktivní pro společnost.

Chápu, že nemáme uniformy, takže to není na oko tak zajímavé. Ale naopak na bezpečnost státu má „probačka“ extrémní vliv. Když s tím klientem pracujeme a snížíme riziko recidivy, je to výhra pro všechny. My ale dlouhodobě prohráváme.

Kolik vás teď v probační službě je? A kolik lidí chybí?

V úřadu pracuje na plný úvazek 574 lidí. Kdybychom posílili v horizontu několika let o 200 lidí, byl by to pro nás úplný zázrak a pro stát minimální náklad. Je to psychicky náročná práce. Když je člověk přetížený a nemůže klientům poskytnout tolik péče, kolik je potřeba, směřuje to k frustraci a vyhoření.

Máme úředníky, na které připadá i 130 spisů, ale to už jsou extrémy. (Vláda tento týden schválila navýšení počtu míst v PMS o 25. Rozhovor byl vedený ještě před tímto navýšením, pozn. red.)

‚Stávka zatím nehrozí‘

Jaká je teď u vás v úřadě nálada? Ptám se proto, že část lidí loni zvažovala stávku kvůli platům, kvůli pracovním podmínkám…

Já jsem vděčná ministerstvu spravedlnosti, že po mnoha letech navýšilo probačním úředníkům pracovně-rizikový příplatek za práci s rizikovou klientelou, který běžně mají ostatní instituce, jako je Vězeňská služba a bezpečnostní sbory. Není to žádná obří částka, ale v našem pojetí se tato složka platu navýšila významným způsobem.

Takže já jsem přišla už do hotového. Ale pořád to není adekvátní té odpovědnosti a práci. Pořád nejsou všichni, hlavně nováčci, spokojení se svými platy.

Hrozba stávky je tedy v tuto chvíli zažehnaná?

Věřím, že ano. A mrzí mě, že musí lidi v justici stávkovat. Když jsem měla na ministerstvu (Gabriela Slováková před nástupem na PMS pracovala jako šéfka odboru trestní politiky resortu, pozn. red.) možnost nahlédnout do finančních ohodnocení soudních úředníků a toho personálu, to jsou opravdu částky neodpovídající 21. století.

Nám by pomohlo nejenom navýšit platy, ale hlavně počet lidí. Aby se z těch stávajících ubrala ta současná extrémní zátěž.

Úřad má na starosti taky elektronický monitorovací systém pro domácí vězně, nebo pro lidi, kteří jsou ve vazbě. Kolik lidí za rok náramky nosilo?

Bylo jich celkem 183. Myslím, že systém funguje perfektně, nemáme žádná selhávání a vyhovuje tomu, co od něj očekáváme.

A ten počet je za vás dobrý? Stát má k dispozici až 700 náramků…

Víte, jsem v oboru dlouho. Naše služba ani ministerstvo nemělo nějaká přílišná očekávání v řádu tisíců lidí. Je to tím, že ne pro všechny je takový náramek vhodný. A potom, než se nějaká novinka začne propisovat do reality české justice, tak to trošku trvá. Ale přesto si nemyslím, že to budou někdy nějaké vysoké tisíce nebo ani stovky, takže je to takový očekávaný náběh.

Jestli by někde ty počty lidí s náramky mohly narůstat, tak je to podmíněné propuštění. Protože často slyšíme od soudců obavy, že sice daný člověk plní program ve vězení tak, jak má, ale mají obavu, co bude venku. A to by mohl kromě dohledu probačního úředníka ještě pohlídat i ten náramek.

Probační domy

Když premiér Petr Fiala z ODS uváděl do funkce novou ministryni spravedlnosti Evu Decroix, mluvil o jejích úkolech. Mimo jiné zmínil i vybudování dalších probačních domů. Máte něco takového v plánu? Jen připomenu, že probační dům pro podmíněně propuštěné lidi v Česku aktuálně funguje jeden, je v Písku. Má zabránit tomu, aby po pár dnech na svobodě spáchali trestnou činnost, za kterou by se museli znovu vrátit do vězení.

My jsme spíš stáli před rozhodnutím, jestli rezignovat na probační domy, nebo ne. Když vám nikdo nedá žádnou tabulku navíc, a máte provozovat probační dům, tak je to dost náročné. Přispívá to k frustraci stávajícího týmu, že jim ubíráte lidi z těch už málo obsazených středisek a dáváte je na novou agendu.

Ale Probační a mediační služba je velmi energický tým, který si řekl, že nerezignuje. Dali jsme si za cíl vybudovat minimálně další dva probační domy. Za mě – buď nemít žádný, nebo jich mít hodně, jinak to nedává smysl.

Otázka potom je, jak přesvědčit místní komunitu, aby chtěla mít ve své lokalitě něco takového, jako je probační dům. Protože v Písku máme zkušenosti, že to byl velký problém, než se to prosadilo u občanů. Teď jsme se naopak dostali do fáze, kdy nás chválí, kdy se lidé, kteří tam jsou umístění, velmi podílejí na tamním životě. Pomáhají při různých kulturních akcích, uklízí město. Takže už je to v pohodě, ale trvalo to strašně dlouhou dobu.

Probační dům v Písku má skvělé výsledky, je tam energická paní vedoucí. Žadatelů je víc, než jakou máme kapacitu. Je to skvělý model pro rizikovou skupinu lidí, kteří nemají kam jít a u kterých chceme, aby nepáchali trestnou činnost.

Určitě to ale není žádná masová záležitost. Jestli máme teď 20 tisíc vězňů, tak by bylo adekvátní mít probační domy pro 150 až 200 lidí.

Probační dům je jedna z cest, jak snižovat recidivu. Co je z vašeho pohledu úplně nejdůležitější, aby se propuštění lidé z věznic nevraceli zpátky za mříže?

Říká se, že to je bydlení a práce. Ale já si myslím, že je to hlavně o akceptaci té společnosti. Proto taky děláme Žlutou stužku (Yellow Ribbon Run je závod na podporu lidí s trestní minulostí, Gabriela Slováková je v Česku jeho zakladatelkou, pozn. red.). Pořád je strašně těžké přijmout někoho, kdo vyjde z výkonu trestu.

Ta nejtěžší fáze je 3 až 6 měsíců po propuštění, to je prokázáno mezinárodním výzkumem. A teď ta motivace začít rychle pracovat a být dobrý občan, když nikoho nezajímáte, nemáte žádnou podporu mentora, neziskovku, která by se o vás postarala… Kurátorů je málo a jsou přetížení. Bezpečné propouštění by mělo být o individuálním posouzení každého člověka, stejně jako při ukládání individuálního trestu.

Od letušky do vězeňství

Jak jste se vlastně ocitla v probační službě? Do prvního výběrového řízení jste se nehlásila…

Nehlásila. Věděla jsem, že se hlásí jiní lidé ze služby. Ale nikdo tehdy vybrán nebyl, tak ve mně ta myšlenka začala zrát. Je to můj celoživotní obor.

A i tehdy jako ředitelka odboru trestní politiky na ministerstvu jsem si přála, aby do Probační a mediační služby přišel člověk, který tomu rozumí a má nějakou zkušenost z oboru. Protože ta služba se teď opravdu nachází v situaci, kdy potřebuje stabilizovat.

Dlouho jste pracovala ve vězeňství. Jak se člověk do takového oboru dostane?

Já jsem původně jako dítě chtěla být letuškou. Po zkušenosti s turbulencemi mě ten dětský sen přešel. Moje maminka pracovala jako ředitelka věznice, tehdy jsem k tomu měla odpor, říkala jsem si, že to nikdy nechci dělat.

Ale pak jsem nenápadně tím tématem nasákla v institutu vzdělávání Vězeňské služby. Začala jsem poznávat lidi z oboru, můj tehdejší šéf byl jednou z velkých kapacit. Pak jsem se dostala do Světlé nad Sázavou. A tam už mě to úplně zasáhlo.