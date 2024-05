Problémy nejsou. Výsledek přijímaček už v systému vyhledalo přes 56 tisíc uchazečů, říká šéf Cermatu

Den velké úlevy nastal, čekání uchazečů o studium na středních školách je definitivně u konce, všichni už se mohou pár hodin podívat do systému DiPSy jak u letošních přijímacích zkoušek dopadli. Výsledky ve středu zveřejňují také jednotlivé střední školy na webu a na vývěskách. „Z devátých tříd se dostalo více než 90 procent uchazečů,“ odhaluje ředitel příspěvkové organizace ministerstva školství Cermat Miroslav Krejčí Praha 9:23 15. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Také na výsledky didaktických testů státních maturit čeká přes 75 000 školáků (ilustrační foto) | Zdroj: Shutterstock

Běží systém po zveřejnění jak má?

Všechno běží jak by mělo. Osobně jsem čekal trochu větší nápor, nakonec se ukázalo, že k sedmé hodině ranní bylo vyhledáno 56 000 unikátních registračních čísel. Vyhledávali se vícekrát, ale počet přístupů nebyl tak katastrofický, jak jsme čekali.

Znáte nějaké konkrétní číslo, míněno za celou dobu přístupů až do teď?

Ne, to nemám před sebou.

Kolik deváťáků se v prvním kole na žádnou školu z těch tří nedostalo?

Počty kolik dětí se kde nedostalo a v jakých kategoriích budou uvedeny zhruba za dvě hodiny na tiskové konferenci ministerstva školství. Já jsem avizoval, že z devátých tříd, tím je myšlena skupina všech dětí kromě víceletých gymnázií v denní formě, se dostalo více než 90 procent. Pokud budeme mluvit jen o deváťácích, tak se ministerstvo školství oznámí, že to bylo o pár procent víc.

Uchazeči o víceletá gymnázia mají o něco výraznější převis. Jak jsou na tom?

Tam to bude obdobné, jako to bylo v minulých letech, protože čísla jsou daná počtem přihlášek a omezenou kapacitou škol a ani jedno se nezměnilo oproti minulým letům, takže na řád deseti procent to bude stejné číslo.

Neúspěšní uchazeči se mohou přihlásit do druhého kola přijímacího řízení. Kdy a jakým způsobem se budou přihlášky realizovat?

Ředitelé ještě budou moci 20. května vyhlašovat nové obory, které vypíší do druhého kola s kapacitou. Rodiče mohou podávat přihlášky papírově nebo v systému DiPSy od 21. do 24. května. V DiPSy pak uvidí na jednom místě seznam všech škol a oborů s vypsanou kapacitou, takže nebudou muset hledat, která škola kde vypisuje volné místo do druhého kola, ale uvidí všechno pěkně na jednom místě.

Zítra začínají ústní maturity. Vy jste do středy měly dodat středním školám výsledky didaktických testů státních maturit, které dělalo přes 75 000 uchazečů začátkem května. Povedlo se to bez problémů?

Já si myslím, že tohle probíhá během středečního dopoledne, takže nechci říkat, že už se všechno stalo, ale školy budou mít ve středu všechno přístupné.

V průběhu vývoje, vzniku a dolaďování systému DiPSy jsme byli svědky různých zpochybňování a útoků. Dá se říct, že po tomhle zatěžkávacím kole jste vyhráli a všechno je v pořádku?

Vzhledem k tomu, že nevíme o žádném problému a výsledky předáváme, jak máme, tak si myslím, že celý tenhle projekt dopadnul dobře. Čeká nás ještě druhé kolo, ale to už by měla být jen takovou třešničkou na dortu, kde se neočekává nějaký závažný problém.

Máte nějaké pochvalné reakce i od lidí, kteří zpochybňovali fungování systému?

Obecně, ti co chválí, chválí celou dobu a ti co nadávají, jsou teď zticha.

V průběhu praktického fungování systému jde vše, tak jak má, nebo bude potřeba v dalších letech ještě něco dolaďovat?

Dolaďovat není potřeba, ale budeme samozřejmě dělat drobné úpravy. Teď nás čeká sednout si se širším týmem, kteří do toho mají co mluvit, abychom si řekli, co má smysl v DiPSy vylepšit pro příští rok, co upravit, jak ještě půjde stihnout změnit legislativu, abychom pokročili dál v tom, co se vylepšit dá a brání tomu momentálně legislativa a zkusíme to pro příští rok udělat ještě o další krok lepší.