Proč je nákladní železniční doprava v krizi? Ubývá komodit jako uhlí, nedaří se přebrat náklad kamionů

„Významným způsobem padají přepravní objemy všude v Evropě,“ míní ředitel ČD Cargo Tomáš Tóth.

Podle dat Správy železnic a Sdružení železničních nákladních dopravců klesl v Česku objem nákladní dopravy po kolejích za poslední dva roky o víc než desetinu (11,33 procent) a byl loni nižší než za pandemia covidu-19. Kvůli plánům na dekarbonizaci se například stále méně vozí uhlí do elektráren nebo některé průmyslové suroviny.

„Třeba výpadek pěti milionů tun, které jsme měly za zákazníkem Liberty (Ostrava), jedním z ocelářů v České republice, ten je absolutní a železniční. Není to o tom, že by ty objemy přešly na silnici. To samé je to v případě hnědého uhlí, to nezaváží nikdo jiný, to zboží absentuje,“ doplňuje Tóth.

Státní nákladní dopravce tak odprodává nebo nechává sešrotovat vybavení, zhruba desetinu ze všech svých lokomotiv a vagónů. Kromě toho také propouští zaměstnance, od loňska 800.

„Musíme redukovat naše kapacity, protože jinak bychom nebyli v ekonomické kondici. Snížení budou průběžná a budou pokračovat i po těchto číslech,“ vysvětluje ředitel ČD Cargo.

‚Ekologičtější železnice‘

Obdobně na tom jsou podle Sdružení železničních nákladních dopravců i někteří menší dopravci.

„I menší dopravci mají problémy s nadbytkem kapacity a budou na to muset v blízké nebo delší době reagovat, což znamená buďto propouštět – samozřejmě lokomotivy budou stát, nebudou mít výkony a budou nadbytečné,“ upozorňuje prezident sdružení a ředitel dopravce Metrans rail Martin Hořínek.

Zatímco přeprava pro těžký průmysl strmě klesá, mírně roste kontejnerová přeprava, tedy například spotřebních výrobků. „Tím že Metrans rail přepravuje pouze kontejnery, tak je na tom oproti jiným dopravcům lépe a ty úbytky nemáme,“ vysvětluje Hořínek.

2:32 Stát chce letos do české železnice investovat 39 miliard korun. Opraví nádraží a zrychlí vybrané tratě Číst článek

Nákladní doprava na železnici tak podle něj musí lépe spolupracovat se silniční nákladní dopravou.

„Cargo (náklad) by mělo na delší vzdálenosti jezdit po ekologičtější železnici a teprve na poslední míle by to silnice rozvážela ke koncovým zákazníkům nebo do provozoven na dopravní linky,“ myslí si prezident Sdružení železničních nákladních dopravců.

K tomu by měly podle ministerstva dopravy přispět nové terminály a překladiště, které by mohl stát vybudovat. „V současné době Správa železnic analyzuje možné rozmístění terminálů a jejich efektivitu z hlediska přepravních proudů a využitelnosti z pohledu průmyslu a dalších faktorů,“ objasňuje mluvčí rezortu František Jemelka.

Propad nákladní dopravy by neměl nijak ovlivnit plánované elektrifikace tratí. Správa železnic připravuje projekty asi třicítky staveb na zavedení elektrické trakce.

„Dočasný pokles nákladní dopravy na železnici není důvodem k přehodnocování plánů, které Česko má. Elektrifikaci tratí mimo jiné pro zvýšení konkurenceschopnosti železnice nutně potřebujeme,“ doplnil Jemelka. Česko zatím elektrifikovalo přibližně třetinu tratí, evropský průměr je skoro 60 procent.