Procházka po moderní architektuře Českých Budějovic může být zábavná i pro děti, dokazuje nová brožura

V čem je unikátní českobudějovická plovárna? Kde stojí kavárna postavená v kubistickém stylu? Ne tyhle a mnoho dalších otázek odpovídá nová brožura, která mapuje moderní architekturu 20. století v krajském městě. Národní památkový ústav ji vydal speciálně pro žáky a studenty základních a středních škol, ale můžou se podle ní vydat na procházku po zajímavých stavbách i dospělí. České Budějovice 23:45 31. ledna 2025

Lektor Národního památkového ústavu Ondřej Tomášek listuje v nové brožuře před českobudějovickým kinem Kotva.

„To je jedno z nejzásadnějších míst pro Budějovice, co se týče trávení volného času ve 20. století. Zároveň bylo svědkem velkých přestaveb. Kino pochází z 30. let, ale novodobé úpravy v podstatě úplně změnily, smazaly původní charakter té funkcionalistické architektury,“ říká.

Brožura představuje celou řadu významných staveb. „Prezentujeme například kavárnu Corso, jeden z mála příkladů kubistické architektury v Českých Budějovicích. Nejzásadnější a asi nejznámější je ale plavecký stadion. Ten je velmi významný pro svou naprosto unikátní konstrukci, která vychází ze všech inovací 20. století v architektuře,“ uvádí Ondřej Tomášek.

Na cestě do centra města brožura navrhuje zastávku u obchodního domu Brouk a Babka. „Velmi významný prvkem je železobetonový skelet budovy, velká inovace 20. století, a také keramický obklad, který v podstatě nahrazuje ornamenty známé třeba z budov 19. století i starších,“ ukazuje lektor.

Architektura 20. století

Jednotlivé kapitoly v brožuře nejsou výčtem faktů a různých dat. „Brožuru jsme pojali silně vizuálně, každý ten vizuál něco vypráví. A je to několik témat, která představují to, co architektura 20. století přinesla a proč bychom si jí měli vážit. Spousta těch budov mizí, takže chceme spíš podnítit zájem o veřejný prostor než poučovat,“ vysvětluje Ondřej Tomášek.

Každou kapitolu doprovází QR kód, jehož prostřednictvím zájemci získají doplňující informace. „Měly by vždycky zpřesnit to téma, ale zároveň tam čtenáři najdou fotografie, které třeba nejsou běžně dostupné, nejsou zcela známé a ukazují Budějovice právě v podobě 20. století s různými popisky, které ještě dovysvětlují a zpřesňují dané téma,“ zmiňuje lektor.

Vzniku brožury předcházelo několik pilotních didaktických programů se žáky a studenty přímo v terénu.

„Vytipovali jsme, které domy budou těmi zastaveními, kde budeme s žáky diskutovat nad architekturou 20. století v Budějovicích. A zároveň jsme potřebovali otestovat časovou náročnost celého programu a trasu,“ uvádí Eva Neprašová z Národního památkového ústavu,

Novou brožuru můžou využívat i zájemci z řad veřejnosti. K sehnání je třeba v turistickém informačním centru na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.